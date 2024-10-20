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Чемпионат Испании
Барселона
20.10.2024 22:00 - : -
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
20 октября 2024, 00:55 | Обновлено 20 октября 2024, 00:57
25
0

Барселона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 октября матч 10-го тура Ла Лиги

20 октября 2024, 00:55 | Обновлено 20 октября 2024, 00:57
25
0
Барселона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В воскресенье, 20 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Севилья».

Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Севилья
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Барселона - Севилья Севилья
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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