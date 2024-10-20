Испания20 октября 2024, 00:55 | Обновлено 20 октября 2024, 00:57
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Барселона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 октября матч 10-го тура Ла Лиги
20 октября 2024, 00:55 | Обновлено 20 октября 2024, 00:57
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В воскресенье, 20 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Севилья».
Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – СевильяСмотреть трансляцию
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