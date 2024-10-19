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  4. «Ждет большое будущее». Забарного расхвалили после победы над Арсеналом
Англия
19 октября 2024, 23:22 |
1458
3

«Ждет большое будущее». Забарного расхвалили после победы над Арсеналом

Украинцу предсказывают переход в один из грандов АПЛ

19 октября 2024, 23:22 |
1458
3
«Ждет большое будущее». Забарного расхвалили после победы над Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник Борнмута Илья Забарный получил похвалу от ресурса Football Talent Scout за свою игру в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с Арсеналом.

«Очередная отличная игра Ильи Забарного против топ-соперника. Ему всего 22 года. Физическая сила, зрелость и последовательность. Он становится все лучше и лучше.

У него ошеломляющий профиль для центрального защитника его возраста. Без сомнения, его потенциал – это команды топ-6 АПЛ. Его ждет удивительное будущее впереди».

Борнмут обыграл Арсенал со счётом 2:0. Забарный провел на поле все 90 минут в матче. Команда Ильи набрала 11 очков и поднялась на 10 место в турнирной таблице АПЛ.

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Илья Забарный Арсенал Лондон Борнмут Борнмут - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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avk2307
Невже і Забарного похвалив спорт.юа
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+4
Умник
Блин в Мю бы его
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0
Burevestnik
йопрст...
Фулгем, Борнмут і МЮ мають по 11 балів і займають відповідно 9, 10 і 11 місце в таблиці.
Типові середняки  АПЛ...      
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0
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