«Ждет большое будущее». Забарного расхвалили после победы над Арсеналом
Украинцу предсказывают переход в один из грандов АПЛ
Украинский защитник Борнмута Илья Забарный получил похвалу от ресурса Football Talent Scout за свою игру в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с Арсеналом.
«Очередная отличная игра Ильи Забарного против топ-соперника. Ему всего 22 года. Физическая сила, зрелость и последовательность. Он становится все лучше и лучше.
У него ошеломляющий профиль для центрального защитника его возраста. Без сомнения, его потенциал – это команды топ-6 АПЛ. Его ждет удивительное будущее впереди».
Борнмут обыграл Арсенал со счётом 2:0. Забарный провел на поле все 90 минут в матче. Команда Ильи набрала 11 очков и поднялась на 10 место в турнирной таблице АПЛ.
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