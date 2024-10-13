ВИДЕО. Звездный игрок сборной Украины пропустил тренировку перед Чехией
Артем Довбик вовсе не тренировался перед игрой с чехами в 4-м туре Лиги наций
14 октября состоится матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
После пресс-конференции Сергея Реброва сине-желтые провели открытую тренировку. Занятие пропустил форвард Артем Довбик, который на клубном уровне защищает цвета Ромы.
Украинцы и чехи в одном квартете выступают вместе с Грузией и Албанией. После четырех туров сине-желтые с 3 очками располагаются на последнем, 4-м месте. Чехия с 6 пунктами занимает вторую позицию.
ВИДЕО. Звездный игрок сборной Украины пропустил тренировку перед Чехией
Artem Dovbyk didn’t take part in this evening’s training session ahead of Czechia game tomorrow pic.twitter.com/OQYz3mlsM9— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 13, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В последнем 3-м туре 1-го раунда украинцы сыграют против Бельгии
Поединок в Эр-Рияде за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелого весе
Яремчук - відсутня ігрова форма, фактично взагалі не грає в цьому сезоні.
Довбик - якщо імітує свою мотивацію, то краще нехай забиває за Рому. Треба дивитися на його ТТД за матч в клубі та збірній.
Форвард може не забивати ... але він зобов'язаний працювати на команду. Якщо форвард не забиває (таке може бути - накрили 2 захисники), то ТТД має бути високим. Має бути обсяг роботи за матч. Можна порівнювати з показниками Реброва та Шевченка в ДК часів Лобановського.
Треба розглядати як кандидатів в збірну Філіппова, форвардів з Руху, аналізувати показники нападників з інших команд УПЛ.
Можна пробувати Назаренка в якості форварда, але в парі з Гуцуляком.