14 октября состоится матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

После пресс-конференции Сергея Реброва сине-желтые провели открытую тренировку. Занятие пропустил форвард Артем Довбик, который на клубном уровне защищает цвета Ромы.

Украинцы и чехи в одном квартете выступают вместе с Грузией и Албанией. После четырех туров сине-желтые с 3 очками располагаются на последнем, 4-м месте. Чехия с 6 пунктами занимает вторую позицию.

ВИДЕО. Звездный игрок сборной Украины пропустил тренировку перед Чехией

Artem Dovbyk didn’t take part in this evening’s training session ahead of Czechia game tomorrow pic.twitter.com/OQYz3mlsM9