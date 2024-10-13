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  4. ВИДЕО. Звездный игрок сборной Украины пропустил тренировку перед Чехией
Лига наций
13 октября 2024, 19:33 |
3407
4

ВИДЕО. Звездный игрок сборной Украины пропустил тренировку перед Чехией

Артем Довбик вовсе не тренировался перед игрой с чехами в 4-м туре Лиги наций

13 октября 2024, 19:33 |
3407
4
ВИДЕО. Звездный игрок сборной Украины пропустил тренировку перед Чехией
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

14 октября состоится матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

После пресс-конференции Сергея Реброва сине-желтые провели открытую тренировку. Занятие пропустил форвард Артем Довбик, который на клубном уровне защищает цвета Ромы.

Украинцы и чехи в одном квартете выступают вместе с Грузией и Албанией. После четырех туров сине-желтые с 3 очками располагаются на последнем, 4-м месте. Чехия с 6 пунктами занимает вторую позицию.

ВИДЕО. Звездный игрок сборной Украины пропустил тренировку перед Чехией

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Даниил Агарков Источник: Zorya Londonsk
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Nick.Grabowski
Ванат - працездатний гравець, але він не класичний нападник, а атакуючий півзахисник.
Яремчук - відсутня ігрова форма, фактично взагалі не грає в цьому сезоні. 
Довбик - якщо імітує свою мотивацію, то краще нехай забиває за Рому. Треба дивитися на його ТТД за матч в клубі та збірній.
Форвард може не забивати ... але він зобов'язаний працювати на команду. Якщо форвард не забиває (таке може бути - накрили 2 захисники), то ТТД має бути високим. Має бути обсяг роботи за матч. Можна порівнювати з показниками Реброва та Шевченка в ДК часів Лобановського.
Треба розглядати як кандидатів в збірну Філіппова, форвардів з Руху, аналізувати показники нападників з інших команд УПЛ. 
Можна пробувати Назаренка в якості форварда, але в парі з Гуцуляком. 
  
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0
Лига
Как сборная играет микро травмы сразу у многих, приедит в клуб начнет сразу тренироваться и выйдет в первом же матче играть  
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0
Alehandro
Навіщо йому тренуватись? він - найкращий форвард у світі)
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0
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