ГАШЕК: «Довбик сейчас лучший форвард не только в Европе, но и в мире»
Главный тренер сборной Чехии провел пресс-конференцию перед матчем с Украиной
14 октября состоится матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии. Поединок пройдет на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
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В воскресенье наставник чехов Иван Гашек провел предматчевую пресс-конференцию:
«Мы знаем, что Украина хорошо умеет действовать на контратаках. Мы смотрели матч с Грузией и видели новых футболистов. Но, я думаю, от присутствия новичков высокое качество команды не изменилось. Система игры также осталась прежней. Мы видели, что добавился Артем Довбик, не игравший против нас в Праге. Думаю, что он на сегодняшний день лучший нападающий не только в Европе, но и в мире.
Изменения в составе? Увидим состояние каждого футболиста, ведь у нас будет еще одна тренировка. В мыслях состав у меня уже есть, но говорить о нем не буду», – заявил Гашек.
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