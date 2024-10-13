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  4. ГАШЕК: «Довбик сейчас лучший форвард не только в Европе, но и в мире»
Лига наций
13 октября 2024, 18:40 | Обновлено 13 октября 2024, 18:43
1357
4

ГАШЕК: «Довбик сейчас лучший форвард не только в Европе, но и в мире»

Главный тренер сборной Чехии провел пресс-конференцию перед матчем с Украиной

13 октября 2024, 18:40 | Обновлено 13 октября 2024, 18:43
1357
4
ГАШЕК: «Довбик сейчас лучший форвард не только в Европе, но и в мире»
УЕФА. Иван Гашек

14 октября состоится матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии. Поединок пройдет на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В воскресенье наставник чехов Иван Гашек провел предматчевую пресс-конференцию:

«Мы знаем, что Украина хорошо умеет действовать на контратаках. Мы смотрели матч с Грузией и видели новых футболистов. Но, я думаю, от присутствия новичков высокое качество команды не изменилось. Система игры также осталась прежней. Мы видели, что добавился Артем Довбик, не игравший против нас в Праге. Думаю, что он на сегодняшний день лучший нападающий не только в Европе, но и в мире.

Изменения в составе? Увидим состояние каждого футболиста, ведь у нас будет еще одна тренировка. В мыслях состав у меня уже есть, но говорить о нем не буду», – заявил Гашек.

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Иван Гашек пресс-конференция сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Украина - Чехия Лига наций Артем Довбик
Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 4
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MIRRA
...у Галактиці!
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+1
zizyyura
Смішно )) особливо після гри з грузинами, коли м'яч ні разу не зміг прийняти
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+1
Harun Bakircioğlu
Добавился Довбик, зато убавилось 10 других сборников 
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0
GloryUkraine
Довбик не Мурзік. На такі слова не ведеться. 😉
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-1
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