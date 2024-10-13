ГАШЕК: «Довбик сейчас лучший форвард не только в Европе, но и в мире»

14 октября состоится матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии. Поединок пройдет на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

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В воскресенье наставник чехов Иван Гашек провел предматчевую пресс-конференцию:

«Мы знаем, что Украина хорошо умеет действовать на контратаках. Мы смотрели матч с Грузией и видели новых футболистов. Но, я думаю, от присутствия новичков высокое качество команды не изменилось. Система игры также осталась прежней. Мы видели, что добавился Артем Довбик, не игравший против нас в Праге. Думаю, что он на сегодняшний день лучший нападающий не только в Европе, но и в мире.

Изменения в составе? Увидим состояние каждого футболиста, ведь у нас будет еще одна тренировка. В мыслях состав у меня уже есть, но говорить о нем не буду», – заявил Гашек.