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Лига наций УЕФА. Лига B
УКРАИНА
14.10.2024 21:45 - : -
Чехия
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Лига наций
12 октября 2024, 18:48 | Обновлено 12 октября 2024, 18:50
132
0

Украина – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 4-го тура Лиги наций 14 октября в 21:45 по Киеву

12 октября 2024, 18:48 | Обновлено 12 октября 2024, 18:50
132
0
Украина – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября состоится матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Поединок пройдет на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинцы и чехи в одном квартете выступают вместе с Грузией и Албанией. После четырех туров сине-желтые с 3 очками располагаются на последнем, 4-м месте. Чехия с 6 пунктами занимает вторую позицию.

10 сентября Украина и Чехия уже встречались во 2-м туре ЛН. Тогда победу в Прага со счетом 3:2 одержали хозяева.

Помимо очного противостояния с чехами, подопечные Сергея Реброва также провели поединки против Албании (1:2) и Грузии (1:0). У Чехии в активе еще одна победа над Албанией (2:0) и поражение Грузии (1:4).

Украина – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямую трансляцию матча Украина – Чехия можно посмотреть на MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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