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Лига наций
13 октября 2024, 19:08 | Обновлено 13 октября 2024, 19:10
2220
18

РЕБРОВ: Никогда не говорил, что рассматриваю Лигу наций как подготовку к ЧМ

Главный тренер сборной Украины провел пресс-конференцию перед матчем с Чехией

13 октября 2024, 19:08 | Обновлено 13 октября 2024, 19:10
2220
18
РЕБРОВ: Никогда не говорил, что рассматриваю Лигу наций как подготовку к ЧМ

14 октября состоится матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии. Поединок пройдет на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В воскресенье наставник сине-желтых Сергей Ребров провел предматчевую пресс-конференцию:

– Какая кадровая ситуация в команде перед игрой?

— К сожалению, получил повреждение Дмитрий Ризнык, он уехал восстанавливаться в свой клуб. Мы его вызвали позже, благодарные ему, что приехал, хорошо работал. Надеюсь, что он скоро вернется в строй, в национальную сборную. Есть микроповреждения, но, надеюсь, все игроки будут готовы к завтра.

— Можем ли мы в связи с этим увидеть Рустама Худжамова в заявке на игру?

— К сожалению, мы сейчас не можем никого вызвать, ведь уже поздно нужно делать разрешение на выезд. Могу сказать, что Рустам помогает нам в тренировочном процессе.

– Насколько готов сыграть Тарас Степаненко? Хватает ли у Ивана Калюжного сил, ведь он много работал на поле в предыдущем матче?

— Есть еще день на восстановление. Тарас работает в общей группе, посмотрим завтра. У Ивана есть время на восстановление. У него нет повреждения, была усталость в конце игры, но ничего серьезного.

— Как вы думаете, придет ли много украинских зрителей завтра на игру? Известно ли вам, сколько вообще украинских поклонников разрешено впускать на стадион? Надеетесь ли вы на такую ​​же поддержку, какая была месяц назад в Праге?

– Если будет полный стадион, мы будем очень рады. Любая игра в Польше, Чехии – праздник для украинцев, которых здесь очень много. Мы будем благодарны всем, кто придет нас поддержать. Желающих очень много, не знаю сколько продали билетов, но уверен, что завтра будет очень хорошая атмосфера для обеих сборных.

— Что изменилось у сборной Чехии за месяц?

– Ничего не изменилось. Свою прошлую игру они проводили почти тем же составом. У этой команды уже много лет практически не меняется состав. Да, после проигранной первой игры они сменили очень много игроков. У них очень хороший состав, есть несколько игроков высокого уровня на каждую позицию. Готовимся очень серьезно. Мы должны уважать соперника, но думать о своей игре.

— Украина не очень успешно начала Лигу наций. Были разговоры о том, что можно использовать эти матчи для подбора кадров для сборной, что самое важное – отбор на чемпионат мира. Сейчас ситуация в нашей группе совсем другая. Не изменился ли подход к Лиге наций теперь?

– Нет никаких изменений. Я никогда не говорил, что мы рассматриваем этот турнир исключительно как подготовку. Через него мы можем попасть на чемпионат мира, потому каждая игра важна. Но мы должны давать шанс молодым игрокам, показывающим себя в украинском и европейских чемпионатах. Мы вызвали достаточного футболиста, проявляющего себя в чемпионате. Любая игра сборной Украины – праздник, событие для всей страны. Поэтому мы настраиваемся на победу завтра, будем делать все для этого.

— Будет ли вам не хватать завтра таких игроков, как Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, которые не смогут помочь команде?

— Это очень важные игроки для национальной сборной. К сожалению, они сейчас травмированы. Если вы видели игру против Грузии, то вышедшие в основном составе и на замену игроки показали украинский характер, что мы хотим и можем побеждать. Завтра, к сожалению, мы будем без этих футболистов, но у нас есть игроки, которые могут их заменить.

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Сергей Ребров пресс-конференция сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Украина - Чехия Лига наций
Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 18
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Андрій Заліщук
хтось тут затриндівся, чи ти Сірьожа, чи спортивні журналісти, які вирвали слова з контексту
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+5
Nick.Grabowski
Імхо, важливо, щоб стартовий склад на матч з Чехією зміг показати інтенсивну гру (це передбачає фізичні кондиції + командну згуртованість). А хто саме вийде, то тренеру видніше. 
Але гравці знову мають бути готові командно боротися та пресингувати + дисципліновано грати в захисній фазі (без дурних та непотрібних фолів в центрі поля).    
Імхо, також важливо підготувати якісь заготовки та сюрпризи (індивідуальні + командні) для чехів в плані креативу, стандартів, комбінацій. 
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+1
Harun Bakircioğlu
Не, никогда не говорил, нам привиделось
https://sport.ua/news/708936-rebrov-vyskazalsya-o-lige-natsiy-eto-bolshe-po
dgotovka-k-otboru-chm-2026
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+1
Показать Скрыть 8 ответов
antt
Ну правильно такі розклади після попереднього матчу. Різниця із чехами і грузинами з якими ще грати три очки. Проте завтра все може змінитися з чехами і всі шанси я так розумію на вихід через ЛН на мундіаль можуть бути втрачені, а це ж був такий шанс і про нього Ребро тиждень тому забув а тепер згадав напевно за такої ситуації.  Інша команда завтра б вважала що це матч так сказати сезону ЛН але навряд чи для України, ще й з таким слабим чесно кажучи складом. Хоча якось дивно виглядає що чехи так програли грузинам а ми вигради - але лише один гол забили як в попередніх матчах. Просто напад і можливо налаштованість на матч в грузинів не були такими як треба. І поле як тут пишуть. 
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0
George Abuladze
Побачим що Ребров скаже у разі програшу Чехії
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0
Віталій Ткачук
Бреше.
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0
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Remark
Миколенко та Циганков куди важливіші за Зіну і Ярмоленка, але про них не спитав. 
Ладно ще Циган, там є ким замінити, а ось лівий фланг захисту немає. Треба виривати з інших позицій гравців.
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0
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