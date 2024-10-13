РЕБРОВ: Никогда не говорил, что рассматриваю Лигу наций как подготовку к ЧМ

14 октября состоится матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии. Поединок пройдет на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В воскресенье наставник сине-желтых Сергей Ребров провел предматчевую пресс-конференцию:

– Какая кадровая ситуация в команде перед игрой?

— К сожалению, получил повреждение Дмитрий Ризнык, он уехал восстанавливаться в свой клуб. Мы его вызвали позже, благодарные ему, что приехал, хорошо работал. Надеюсь, что он скоро вернется в строй, в национальную сборную. Есть микроповреждения, но, надеюсь, все игроки будут готовы к завтра.

— Можем ли мы в связи с этим увидеть Рустама Худжамова в заявке на игру?

— К сожалению, мы сейчас не можем никого вызвать, ведь уже поздно нужно делать разрешение на выезд. Могу сказать, что Рустам помогает нам в тренировочном процессе.

– Насколько готов сыграть Тарас Степаненко? Хватает ли у Ивана Калюжного сил, ведь он много работал на поле в предыдущем матче?

— Есть еще день на восстановление. Тарас работает в общей группе, посмотрим завтра. У Ивана есть время на восстановление. У него нет повреждения, была усталость в конце игры, но ничего серьезного.

— Как вы думаете, придет ли много украинских зрителей завтра на игру? Известно ли вам, сколько вообще украинских поклонников разрешено впускать на стадион? Надеетесь ли вы на такую ​​же поддержку, какая была месяц назад в Праге?

– Если будет полный стадион, мы будем очень рады. Любая игра в Польше, Чехии – праздник для украинцев, которых здесь очень много. Мы будем благодарны всем, кто придет нас поддержать. Желающих очень много, не знаю сколько продали билетов, но уверен, что завтра будет очень хорошая атмосфера для обеих сборных.

— Что изменилось у сборной Чехии за месяц?

– Ничего не изменилось. Свою прошлую игру они проводили почти тем же составом. У этой команды уже много лет практически не меняется состав. Да, после проигранной первой игры они сменили очень много игроков. У них очень хороший состав, есть несколько игроков высокого уровня на каждую позицию. Готовимся очень серьезно. Мы должны уважать соперника, но думать о своей игре.

— Украина не очень успешно начала Лигу наций. Были разговоры о том, что можно использовать эти матчи для подбора кадров для сборной, что самое важное – отбор на чемпионат мира. Сейчас ситуация в нашей группе совсем другая. Не изменился ли подход к Лиге наций теперь?

– Нет никаких изменений. Я никогда не говорил, что мы рассматриваем этот турнир исключительно как подготовку. Через него мы можем попасть на чемпионат мира, потому каждая игра важна. Но мы должны давать шанс молодым игрокам, показывающим себя в украинском и европейских чемпионатах. Мы вызвали достаточного футболиста, проявляющего себя в чемпионате. Любая игра сборной Украины – праздник, событие для всей страны. Поэтому мы настраиваемся на победу завтра, будем делать все для этого.

— Будет ли вам не хватать завтра таких игроков, как Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, которые не смогут помочь команде?

— Это очень важные игроки для национальной сборной. К сожалению, они сейчас травмированы. Если вы видели игру против Грузии, то вышедшие в основном составе и на замену игроки показали украинский характер, что мы хотим и можем побеждать. Завтра, к сожалению, мы будем без этих футболистов, но у нас есть игроки, которые могут их заменить.