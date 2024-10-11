Шапаренко vs Мудрик. Кто играл за сборную Украины под культовой десяткой?

Похоже, неприятная ситуация, истерию вокруг которой кто-то и зачем-то активно пытался разгонять в прессе, с обладателем десятого номера в национальной сборной Украины постепенно сходит на нет. По крайней мере, на октябрьские матчи футболку с культовой «десяткой», как и в сентябре, оставит за собой хавбек «Динамо» Николай Шапаренко, а вот Михаилу Мудрику из-за отсутствия в сборной Ярмоленко досталась не менее авторитетная и популярная среди игроков атаки «семерка».

Но сейчас давайте не будем рассуждать на тему, кто прав: Шапаренко или Мудрик, или кто из них более сильный футболист и заслуживает выбирать номер в первую очередь. Подобного рода дискуссии, во-первых, точно не идут на пользу национальной сборной, а во-вторых, имеют куда больше значения для самих футболистов, чем для болельщиков, львиную долю которых куда более заботит результат, демонстрируемый сборной, а не такие мелкие подробности, кто и с какой цифрой на спине сегодня вышел на поле.

Впрочем, вооружившись данными портала Transfermarkt, давайте проследим, кто играл за «сине-желтых» под десятым номером, еще когда в команде не было ни Шапаренко, ни Мудрика. И значимых личностей для нашего футбола в этом списке немало…

Девяностые

В первые годы существования национальной команды было немало хаоса, в том числе и организационного, из-за чего, возможно, «номерная летопись» на Transfermarkt берет свой отсчет с сезона-1994/95. Тогда под десятым номером за сборную Украины выступал форвард «Динамо» Виктор Леоненко, которого современники куда лучше знают в роли эксперта, имеющего собственный нетривиальный взгляд на любой вопрос в футбольной жизни нашей страны. Леоненко, являвшийся на тот момент одним из лучших игроков с украинским паспортом, из-за проблем с дисциплиной и тяжелого характера так и не смог реализовать весь свой невероятный потенциал. В сборной он провел только 14 матчей, в которых забил 6 мячей. Очевидно, мог бы сыграть значительно больше…

УАФ. Виктор Леоненко

В дальнейшем постоянного «хозяина» у десятого игрового номера в сборной Украины не было аж на протяжении нескольких лет. Поэтому неудивительно, что с 1994 по 1997 годы поиграть с «десяткой» на спине успели Андрей Гусин, который в начале своей карьеры отдавал предпочтение игре на атаку, Владимир Горилый, Владимир Шаран и Валерий Кривенцов. Никому из них, кроме, конечно же, представителя «Динамо» Гусина, так и не удалось оставить серьезный след в истории национальной команды Украины.

А вот дальше «десятка» на какое-то время плотно «приклеилась» к молодому гению тогдашнего отечественного футбола Андрею Шевченко. Форвард «Динамо» дебютировал за «сине-желтых» в марте 1995 года и сперва играл под 9-м номером, но очень быстро сменил его на 10-ку. Этот номер оставался за Андреем вплоть до того момента, когда он решил сменить его на 7-й. Дело в том, что летом 1999-го Шевченко ушел из «Динамо» в «Милан», а в стане «россонери» получил не десятый, как в Киеве, а седьмой игровой номер. Поэтому впоследствии топ-форвард решил, что для него будет правильнее ассоциироваться с этой же цифрой и в сборной Украины. Впрочем, именно с «десяткой» на спине Шевченко забил свой легендарный мяч в ворота Филимонова в Москве, когда «сине-желтые» вырвали ничью у россии (1:1) в квалификации на Евро-2000, оставив злейшего соперника без шансов поехать на турнир в Бельгию и Нидерланды.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Нулевые

После того, как Шевченко отказался от «десятки» и стал играть под 7-м номером, в сборной Украины на несколько лет снова наметилась определенная чехарда вокруг этой цифры на футболке. Поначалу новой «десяткой» национальной команды стал опорный полузащитник «Шахтера» Сергей Попов, но очень быстро культовый номер у него забрал атакующий хавбек «Динамо» Артем Яшкин. Что правда, оба они не оставили сколько-нибудь существенного следа в историческом плане для «сине-желтых», хотя и являлись футболистами весьма неплохого уровня.

Затем с 10-м номером на спине непродолжительное время в сборной Украины играл любимчик болельщиков и президента «Шахтера» Рината Ахметова Андрей Воробей. На рубеже «девяностых» и «нулевых» этот форвард считался очень перспективным и некоторые эксперты тогда даже считали, что Андрею вполне по силам повторить карьерный успех его тезки Шевченко, отправившись покорять один из топовых европейских чемпионатов. В конечном итоге, Воробей и близко не показал такой результативности, как Андрей Шевченко, и в сборной провел 68 матчей (9 мячей), так и не имея какого-то стабильного игрового номера: помимо «десятки» форвард также играл с 11-м, 9-м, 8-м, 17-м и 16-м номерами на спине.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Воронин

Наконец, в марте 2002-го в сборной Украины дебютировал форвард немецкого «Майнца» Андрей Воронин, который в раннем возрасте покинул родную Одессу и сумел впоследствии сделать успешную карьеру в Европе. Под «десяткой» Воронин выступал за «сине-желтых» регулярно и стабильно, сыграв 73 поединка, в которых ему посчастливилось отличиться 8 забитыми мячами.

Фактически Воронин «застолбил» за собой «десятку» аж до начала 2010-х годов, хотя когда его не вызывали в расположение сборной из-за травм или дисквалификаций, несколько матчей с 10-м номером на спине за «сине-желтых» успели провести Алексей Гай, не имевший стабильной цифры в национальной команде, пусть и сыгравший за нее 29 матчей, и Артем Милевский. Последний, пускай и играл в лучшие годы с 10-кой на спине в «Динамо», куда больше в национальной сборной запомнился, пожалуй, под 15-м игровым номером. Хотя в «молодежке» Милевский как раз ассоциировался с «десяткой».

Десятые

Андрей Воронин завершил карьеру в сборной сразу после Евро-2012, из-за чего десятый номер в национальной команде оказался вакантным. Непродолжительное время под ним за «сине-желтых» выступал Владимир Гоменюк, которого иногда вызывали для создания «глубины состава» в сборной Украины, но затем довольно быстро «десятка» опять обрела своего постоянного «хозяина». Им стал вингер и лидер «Днепра» тех лет Евгений Коноплянка.

Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка (слева)

За Коноплянкой 10-й номер сохранялся на протяжении всех «десятых» годов нынешнего века, после того, как со сборной распрощался Воронин. Если хавбек по каким-то причинам не играл, то заветную цифру мог «подобрать» кто-то другой, как случалось, например, с Евгением Шаховым, но в целом это было лишь эпизодом, и необходимостью выполнить требования регламентов, предоставив номера по порядку всем членам сборной. После Леоненко, Шевченко и Воронина следующим культовым обладателем «десятки» в нашей национальной команде стал именно Коноплянка, на счету которого в общей сложности 87 матчей и 21 забитый мяч за украинскую сборную.

Текущее десятилетие

Свой последний матч за сборную Украины Евгений Коноплянка отыграл в марте 2023 года, когда исполняющий обязанности наставника «сине-желтых» Руслан Ротань дал вингеру и своему хорошему товарищу возможность выйти на замену в матче квалификации на Евро-2024 против Англии (0:2). Но еще до этого Коноплянка потерял статус ключевого футболиста национальной команды и перестал играть в ней сколько-нибудь значимую роль, по причине чего его начали оставлять «за бортом» сборной, а вместе с тем и «десятка» начала обретать другого хозяина…

Поначалу им стал натурализованный бразильский форвард Жуниор Мораес. За «сине-желтых» он дебютировал в марте 2019-го с 19-м номером на спине, впоследствии поиграл также с № 18, но в 2020-м ненадолго получил возможность поиграть с авторитетной «десяткой». В целом Мораес не запомнился ничем в сборной Украины, отыграв лишь 11 матчей и забив 1 мяч. Украинское гражданство этот нападающий принял уже слишком поздно (в плане биологического возраста игрока), по причине чего ставку на него в сборной даже в среднесрочной перспективе было делать недальновидно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

А вот следующим обладателем заветного десятого номера в национальной команде оказался Николай Шапаренко. Свой первый матч за сборную хавбек «Динамо» провел в мае 2018 года, а в октябре 2020-го впервые вышел на поле за «сине-желтых» с «десяткой» на спине. Что правда, тот матч, в котором произошло указанное событие, очевидно, хотел бы никогда не вспоминать не только сам Шапаренко и его партнеры по сборной, но и все болельщики украинской сборной. Речь о товарищеском матче на «Стад де Франс» против Франции, который завершился форменным погромом «сине-желтых», испытывавших проблемы с коронавирусными ограничениями, со счетом 1:7.

В дальнейшем Шапаренко регулярно получал «десятку», когда в сборную не звали Коноплянку, а вот в сентябре 2022-го, когда Николай не был вызван в национальную команду из-за тяжелой травмы колена, впервые 10-й номер оказался на спине Михаила Мудрика. Это было в поединке против Шотландии в рамках Лиги наций-2022/23, который завершился разгромным поражением «сине-желтых» со счетом 0:3.

Собственно говоря, с тех пор десятый номер и делят между собой Шапаренко с Мудриком. Причем оба хавбека имеют в своих клубных командах – «Динамо» и «Челси» соответственно – на спине именно «десятки». Остается лишь подождать, чтобы увидеть, кому из этой пары удастся продолжить знаковый ряд «хозяев» 10-го номера в сборной Украины, ведь подобного рода чехарда, когда цифра достается то одному, то другому, крайне несвойственна игрокам серьезного уровня, старающихся в этом плане отличаться стабильностью.