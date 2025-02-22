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  4. Шевченко посетил стартовый матч женской сборной Украины в Лиге наций
Сборная УКРАИНЫ
22 февраля 2025, 11:49 |
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Шевченко посетил стартовый матч женской сборной Украины в Лиге наций

Глава УАФ остался доволен увиденным

22 февраля 2025, 11:49 |
74
0
Шевченко посетил стартовый матч женской сборной Украины в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Женская сборная Украины начала выступления в новом сезоне Лиги наций победой над сборной Албании (2:1). На матче присутствовал глава УАФ Андрей Шевченко.

«Великолепное начало 🇺🇦 в Лиге наций УЕФА для наших девушек! Радуюсь, что мог поддержать нашу Женскую национальную сборную в Тиране, где они одержали первую победу над Албанией в стартовом матче.

Было приятно посетить игру вместе с Албанской футбольной федерацией и Армандом Дукой – спасибо за теплый прием! Впереди много работы, но будущее за нами – и светлое! Слава Украине», – написал Андрей.

На нашем сайте доступен обзор матча Албания – Украина.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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