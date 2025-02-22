Шевченко посетил стартовый матч женской сборной Украины в Лиге наций

Женская сборная Украины начала выступления в новом сезоне Лиги наций победой над сборной Албании (2:1). На матче присутствовал глава УАФ Андрей Шевченко.

«Великолепное начало 🇺🇦 в Лиге наций УЕФА для наших девушек! Радуюсь, что мог поддержать нашу Женскую национальную сборную в Тиране, где они одержали первую победу над Албанией в стартовом матче.

Было приятно посетить игру вместе с Албанской футбольной федерацией и Армандом Дукой – спасибо за теплый прием! Впереди много работы, но будущее за нами – и светлое! Слава Украине», – написал Андрей.

На нашем сайте доступен обзор матча Албания – Украина.