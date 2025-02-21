ФОТО. Шевченко наконец показал свою маму. Вышло эмоционально
Милота дня
Андрей Шевченко поздравил свою мать с Днем рождения, опубликовав снимок в соцсетях.
Эмоционально обращаясь к Любови Николаевне, он показал, как выглядит его мама:
«Дорогая моя мамочка, с Днем рождения! Спасибо за все, любим тебя», – написал президент УАФ на своей странице, прикрепив актуальное фото с мамой.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В праздничных пожеланиях также приняли участие жена Кларенса Зеедорфа, певица Лобода, девушка сына Шевченко и многие другие подписчики со всего мира. Фанаты легенды футбола оставили много комментариев:
«Маме-красавице многая лета!», «Спасибо за такого сына!», «Много лет маме, вплоть до правнуков» и так далее.
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