ФОТО. Шевченко наконец показал свою маму. Вышло эмоционально

Андрей Шевченко поздравил свою мать с Днем рождения, опубликовав снимок в соцсетях.

Эмоционально обращаясь к Любови Николаевне, он показал, как выглядит его мама:

«Дорогая моя мамочка, с Днем рождения! Спасибо за все, любим тебя», – написал президент УАФ на своей странице, прикрепив актуальное фото с мамой.

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В праздничных пожеланиях также приняли участие жена Кларенса Зеедорфа, певица Лобода, девушка сына Шевченко и многие другие подписчики со всего мира. Фанаты легенды футбола оставили много комментариев:

«Маме-красавице многая лета!», «Спасибо за такого сына!», «Много лет маме, вплоть до правнуков» и так далее.