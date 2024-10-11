Конфликт окончен? Мудрик и Шапаренко решили, кто будет носить 10-й номер

В пятницу, 11 октября 2024 года, состоится матч 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций между национальными сборными Украины и Грузии.

Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров уже объявил заявку на поединок – в ней отсутствуют Владислав Кабаев и Тарас Степаненко.

Интересным был вопрос 10-го игрового номера. Ранее сообщалось, что из-за него начался конфликт между вингером «Челси» Михаилом Мудриком и полузащитником «Динамо» Николаем Шапаренко. По крайней мере на матч против Грузии «десятку» получил хавбек киевского клуба, а звездный легионер из Лондона сыграет под 7-м номером.

Стартовый свисток матча Украина – Грузия прозвучит в 21:45 по Киеву.