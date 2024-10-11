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  4. Конфликт окончен? Мудрик и Шапаренко решили, кто будет носить 10-й номер
Лига наций
11 октября 2024, 10:31 |
2767
10

Конфликт окончен? Мудрик и Шапаренко решили, кто будет носить 10-й номер

На матч против Грузии с десяткой выйдет полузащитник «Динамо»

11 октября 2024, 10:31 |
2767
10
Конфликт окончен? Мудрик и Шапаренко решили, кто будет носить 10-й номер
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 11 октября 2024 года, состоится матч 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций между национальными сборными Украины и Грузии.

Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров уже объявил заявку на поединок – в ней отсутствуют Владислав Кабаев и Тарас Степаненко.

Интересным был вопрос 10-го игрового номера. Ранее сообщалось, что из-за него начался конфликт между вингером «Челси» Михаилом Мудриком и полузащитником «Динамо» Николаем Шапаренко. По крайней мере на матч против Грузии «десятку» получил хавбек киевского клуба, а звездный легионер из Лондона сыграет под 7-м номером.

Стартовый свисток матча Украина – Грузия прозвучит в 21:45 по Киеву.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 10
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Fitness.sports
Не один не второй номера под которыми Шевченко бегал не заслуживают.
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0
Alex T
Пока ноль можно от тренера и до игроков поставить, один срам сплошной
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0
inflicted
В збірній номер був у Шапаренка. Мудрику треба трішки підрости, щоб претендувати на чужі номери
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0
justhateme
придурки малолітні, з їхньою грою ніхто з них не заслуговує на номер в першій одинадцятці.
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-1
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protasov_lyopu_dadaj
похоже на очередную клоунаду.
в ТЦК бы их на пол-часика, там быстро бы решили, что лучше бегать на футбольном поле
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-2
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Игорь
Говном спины помазать и пусть бегают два нарциссика
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-4
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