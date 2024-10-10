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Германия
10 октября 2024, 14:00 | Обновлено 10 октября 2024, 14:07
29
0

Киммих в ближайшее время продлит контракт с Баварией в ближайшее время

Звездный игрок решил остаться в клубе

10 октября 2024, 14:00 | Обновлено 10 октября 2024, 14:07
29
0
Киммих в ближайшее время продлит контракт с Баварией в ближайшее время
Transfermarkt. Йозуа Киммих

29-летний немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих решил продлить контракт с клубом. Как сообщает DailySport со ссылкой на немецкие СМИ, Йозуа согласился на продление соглашения после того, как ему предложили стать капитаном команды.

Пока неизвестно, на сколько лет будет продлен контракт между сторонами. В ближайшее время о подписании соглашения будет объявлено официально.

Киммих присоединился к «красно-белым» в 2015 году. За «Баварию» игрок провел 262 матча и забил 26 мячей. Нынешнее соглашение между футболистом и «Баварией» рассчитано до 2026-го года.

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Йозуа Киммих чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария продление контракта
Олександр Сільченко Источник: Daily Sport
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