Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Продолжит делать то, что начал». Грицай обратился к Довбику
Лига наций
10 октября 2024, 16:01 | Обновлено 10 октября 2024, 16:02
335
0

«Продолжит делать то, что начал». Грицай обратился к Довбику

Известный украинский тренер хочет, чтобы Артем забивал более 1 гола за игру

10 октября 2024, 16:01 | Обновлено 10 октября 2024, 16:02
335
0
«Продолжит делать то, что начал». Грицай обратился к Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Известный украинский тренер Александр Грицай в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о нападающем сборной Украины Артеме Довбике.

– Насчет нападающего здесь все понятно! Наша главная звезда! Что, кстати, скажете о форме Довбика?

– За Рому в ворота Монцы он накануне поединков сборной отметился роскошным голом. Обыграл несколько футболистов и отправил мяч в угол. Забил отличный мяч перед важными играми национальной команды.

– Может где-то уже будем добиваться результата и за счет Довбика? Все-таки вырисовывается лидер и звезда в сборной Украины. В матче против Монцы он, кроме гола, имел 3-4 хороших момента, классно открываясь!

– Да-да, действительно! Будем надеяться на Артема и на то, что в сборной он продолжит делать то, что он начал делать, играя за Рому в Серии А и в Лиге Европы.

– Единственное, что Довбик забивает за Рому, но в трех из четырех матчей, когда он отметился голами, «джаллоросси» сыграли вничью. Может, для побед по два или больше надо забивать ему за римлян?

– Да-да (смеется). Можно Артему сказать, чтобы больше одного мяча за встречу забивал!

По теме:
«Он разочарован». Тотти высказался об уволении Де Росси из Ромы
Греция просила УЕФА перенести игру с Англией в рамках Лиги наций
ВИДЕО. Степаненко эмоционально объяснил, почему приехал в сборную с травмой
Александр Грицай сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия Артем Довбик
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чили – Бразилия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Футбол | 10 октября 2024, 16:36 0
Чили – Бразилия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Чили – Бразилия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026

Поединок состоится 11 октября в 03:00 по Киеву

Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
Война | 09 октября 2024, 17:29 1
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады

Донаты на армию и деньги для команды

И вновь неудача. Лидер мужского тенниса Украины в Китае проиграл
Теннис | 10.10.2024, 09:43
И вновь неудача. Лидер мужского тенниса Украины в Китае проиграл
И вновь неудача. Лидер мужского тенниса Украины в Китае проиграл
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
Бокс | 10.10.2024, 09:16
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
Футбол | 10.10.2024, 07:14
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
08.10.2024, 16:19 8
Футбол
Легенда Ромы Тотти после критики по Довбику собрал своего идеального игрока
Легенда Ромы Тотти после критики по Довбику собрал своего идеального игрока
09.10.2024, 08:54 5
Футбол
ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!
ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!
09.10.2024, 01:39 6
Футбол
Он бросил вызов Усику. Британец отказался от титула чемпиона. Причина?
Он бросил вызов Усику. Британец отказался от титула чемпиона. Причина?
08.10.2024, 22:01 4
Бокс
МЕССИ: «ПСЖ – это дерьмо. Меня там постоянно освистывали, это повлияло»
МЕССИ: «ПСЖ – это дерьмо. Меня там постоянно освистывали, это повлияло»
09.10.2024, 07:50 14
Футбол
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
09.10.2024, 20:33 2
Теннис
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
08.10.2024, 22:25 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем