«Продолжит делать то, что начал». Грицай обратился к Довбику

Известный украинский тренер Александр Грицай в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о нападающем сборной Украины Артеме Довбике.

– Насчет нападающего здесь все понятно! Наша главная звезда! Что, кстати, скажете о форме Довбика?

– За Рому в ворота Монцы он накануне поединков сборной отметился роскошным голом. Обыграл несколько футболистов и отправил мяч в угол. Забил отличный мяч перед важными играми национальной команды.

– Может где-то уже будем добиваться результата и за счет Довбика? Все-таки вырисовывается лидер и звезда в сборной Украины. В матче против Монцы он, кроме гола, имел 3-4 хороших момента, классно открываясь!

– Да-да, действительно! Будем надеяться на Артема и на то, что в сборной он продолжит делать то, что он начал делать, играя за Рому в Серии А и в Лиге Европы.

– Единственное, что Довбик забивает за Рому, но в трех из четырех матчей, когда он отметился голами, «джаллоросси» сыграли вничью. Может, для побед по два или больше надо забивать ему за римлян?

– Да-да (смеется). Можно Артему сказать, чтобы больше одного мяча за встречу забивал!