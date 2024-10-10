Дальше без Гризманна: сборная Франции потеряла свой талисман

Антуан Гризманн объявил о завершении карьеры в сборной Франции. С одной стороны, немного неожиданно, учитывая его важность для национальной команды. С другой, признаки подобного решения игрока появлялись на минувшем чемпионате Европы, хотя там провалилась вся сборная, несмотря на выход в полуфинал. Мог ли 33-летний нападающий еще принести пользу национальной команде? Скорее всего, да. Все указывает на то, что сборная Франции потеряла свой талисман.

C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. 🇫🇷 pic.twitter.com/qpw8dvdtFt — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 30, 2024

Гризманн провел в главной команде страны 10 лет. За это время он стал символом Франции, хотя поначалу ему было непросто попасть в поле зрения местных тренеров. Дело в том, что Антуан рано уехал в Испанию, где его карьера продолжается до сих пор. В 2005-м году француз попал в академию «Реала Сосьедад», и с тех пор выступает только в Ла Лиге на клубном уровне. Путь футболиста в сборных своей страны начался в 2010-м году с вызова в команду U-19. В составе этой команды он поехал на ЧЕ, забил 2 гола и стал чемпионом Европы.

С этого начался путь Гризманна в сборных Франции разного уровня. За главную команду страны Антуан дебютировал в марте 2014 года. Примечательно, что игрока призвал в сборную Франции Дидье Дешам, который до сих пор возглавляет команду. С тех пор связь между футболистом и наставником становилась все крепче. Уже на своем первом большом международном турнире – чемпионате мира-2014 – молодой форвард 3 раза выходил на поле в стартовом составе. После этого француз принял участие во многих товарищеских матчах, которые укрепили веру тренера в него.

Прорывным для Гризманна стал домашний чемпионат Европы 2016 года. В том турнире Антуан почти на все матчи выходил в старте и только в одном – со скамейки запасных. Именно в той игре против Албании он забил свой первый официальный гол за сборную. Всего на ЧЕ-2016 нападающий записал на свой счет 6 мячей и 2 результативные передачи, став лучшим бомбардиром турнира. Гризманн продолжил блистать на чемпионате мира-2018. Антуан внес большой вклад в победу команды на турнире, записав на свой счет 4 гола и 4 ассиста. Тогда он стал лучшим бомбардиром своей команды вместе с Килианом Мбаппе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе после поражения Испании в полуфинале Евро-2024

Свой последний гол на международном турнире Гризманн забил на Евро-2020, который французы покинули на стадии 1/8 финала. Несмотря на дальнейшее отсутствие мячей, Антуан продолжал ассистировать и оставаться важным игроком для команды. Дешам очень высоко ценил футболиста, о чем свидетельствует его рекордная серия в 84 матча за сборную подряд. С июня 2017 года до марта 2024-го он не пропускал ни одной игры за национальную команду, пока травма не помешала ему приехать в расположение «трехцветных». Между игроком и тренером установилась прочная связь, которая переросла в плодотворное сотрудничество.

Дешам ценил Гризманна в первую очередь за его трудолюбие и универсализм. Антуан начинал карьеру в сборной на позиции левого вингера. Потом Дешам сделал его оттянутым форвардом и атакующим полузащитником. В этой роли Антуан чувствовал себя очень хорошо, особенно если перед ним располагался качественный завершитель атак. Гризманн был для Франции не только бомбардиром, но и созидателем. Он отдал 30 результативных передач в национальной команде. Большинство его ассистов получил Оливье Жиру, который, возможно, был лучшим партнером для Антуана. Вместе они сыграли 106 матчей за сборную.

С Мбаппе у Гризманна не было такого взаимопонимания. Более того, с переходом Килиана на ведущую роль, значение Антуана для национальной команды начало уменьшаться. Решение Дешама сделать Мбаппе капитаном команды сильно задело Гризманна. По слухам, с этого момента отношения между ним и тренером начали ухудшаться. Дешам часто хвалил Антуана публично, однако на Евро-2024 отметил, что футболист пребывает не в лучшей форме. На том же турнире он дважды выходил на поле со скамейки запасных, чего не было довольно давно. Ожидалось, что после невзрачного выступления на чемпионате Европы сборную Франции покинет Дешам. Но ее покинул Гризманн, сыграв еще 2 матча в Лиге наций.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам и Антуан Гризманн

Наверное, завершение карьеры в сборной Франции получилось не таким, как хотел Гризманн. Но он бесспорно вписал свое имя в историю национальной команды. Антуан сыграл за французов 137 матчей – это третий лучший показатель в истории после Лилиана Тюрама (142) и Уго Льориса (145). В списке лучших бомбардиров «Ле Блу» он занимает четвертое место, записав на свой счет 44 гола. Больше него забивали только Мбаппе (48), Тьерри Анри (51) и Жиру (57). Гризманн забил 11 мячей за Францию на чемпионатах мира и Европы. Лучшими показателями отметились только Анри (12), Мбаппе, Жюст Фонтен (по 13) и Мишель Платини (14).

Антуан был настоящим талисманом для сборной Франции. При нем французы выиграли 91 матч. Больше было только с Тюрамом в составе (93). Даже когда Гризманн не отличался результативными действиями, но оставался на поле, «трехцветные» находили способы побеждать. Дальше сборная Франции будет двигаться без своего талисмана. У французов по-прежнему хороший состав, в котором много талантов. Наверняка, важными игроками для команды станут Кристофер Нкунку, Брэдли Баркола и Майкл Олисе. Но главная проблема заключается в том, что у них нет лидера. Мбаппе не является таковым, несмотря на повязку.

Существует несколько версий ухода Гризманна из сборной Франции. Наиболее вероятная – ухудшение отношений с тренером. Возможно, Антуан понял, что их союз с Дешамом исчерпал себя. Некоторые издания предполагают, что француз хочет сосредоточиться на «Атлетико», после чего поедет спокойно завершать карьеру в МЛС. Есть еще и совсем конспирологическая версия, согласно которой Гризманн хочет позже вернуться «в стиле Зидана», если у команды совсем плохо пойдут дела. Но все это лишь разговоры. Правда заключается в том, что те парни, с которыми Франция достигала больших высот, постепенно уходят. Команда прошла очень успешный цикл во главе с Дешамом. Теперь начинается новая история и не факт, что она будет такой же яркой.

Сергей ЗАВАЛКО