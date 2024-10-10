Гвардиола знает, где будет работать после завершения контракта с МС в 2025
Звездный наставник решил остаться в клубе до 2025 года
У звездного наставника «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы заканчивается контракт с английским клубом летом 2025 года.
По информации портала Elgoldigital, несмотря на много слухов об уходе Жузепе из Манчестера, Гвардиола продлит соглашение с «горожанами». Новый контракт испанского тренера с английским клубом будет действовать до завершения сезона 2026/27.
Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. За это время вместе с «горожанами» Жузеп выиграл шесть чемпионских титулов АПЛ и одну Лигу чемпионов.
Ранее Жузеп Гвардиола остался недовольным тем, что АПЛ отказалась переносить старт следующего сезона.
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