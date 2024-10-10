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  4. Гвардиола знает, где будет работать после завершения контракта с МС в 2025
Англия
10 октября 2024, 01:37 |
207
0

Гвардиола знает, где будет работать после завершения контракта с МС в 2025

Звездный наставник решил остаться в клубе до 2025 года

10 октября 2024, 01:37 |
207
0
Гвардиола знает, где будет работать после завершения контракта с МС в 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузепа Гвардиолы

У звездного наставника «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы заканчивается контракт с английским клубом летом 2025 года.

По информации портала Elgoldigital, несмотря на много слухов об уходе Жузепе из Манчестера, Гвардиола продлит соглашение с «горожанами». Новый контракт испанского тренера с английским клубом будет действовать до завершения сезона 2026/27.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. За это время вместе с «горожанами» Жузеп выиграл шесть чемпионских титулов АПЛ и одну Лигу чемпионов.

Ранее Жузеп Гвардиола остался недовольным тем, что АПЛ отказалась переносить старт следующего сезона.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити продление контракта чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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