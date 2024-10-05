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  4. Гвардиола злится на АПЛ. В чем причина?
Англия
05 октября 2024, 11:34 | Обновлено 05 октября 2024, 11:46
382
2

Гвардиола злится на АПЛ. В чем причина?

Что взбесило главного тренера «Манчестер Сити»?

05 октября 2024, 11:34 | Обновлено 05 октября 2024, 11:46
382
2
Гвардиола злится на АПЛ. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Жузеп Гвардиола остался недоволен тем, что АПЛ отказалась переносить старт следующего сезона. Из-за клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» будет иметь только семь дней на подготовку к первому матчу.

«Мы попросили перенести первые две игры, но нам не разрешили. Большое спасибо АПЛ за это! Мы хотели этого, чтобы у нас было больше время на восстановление. В какой-то момент у нас возникнет вопрос: «Что нам делать?», и у меня нет ответа на это», – заявил Гвардиола.

Чемпионат Англии в следующем сезоне начнется через месяц после окончания клубного чемпионата мира. Учитывая традиционный трехнедельный отпуск «Манчестер Сити», команда не сможет нормально подготовится к старту.

Ранее Гвардиола уже выражал свое недовольство клубным чемпионатом мира.

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Жузеп Гвардиола клубный чемпионат мира по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити
Микола Титюк Источник: Daily Mail
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Муґунот Уух
Ну то нехай відмовиться від участі у КЧС-2025
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luceorius
 То він вже остаточно передумав покидати МС? Дуже сподіваюсь, що Арсенал з Ліверпулем в АПЛ і Реал з Баварією в ЛЧ позбавлять Гвардіолу зайвих хвилювань
стосовно початку наступного сезону. Комісія фінансового фейрплея АПЛ також може допомогти.
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