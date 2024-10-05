Гвардиола злится на АПЛ. В чем причина?
Что взбесило главного тренера «Манчестер Сити»?
Жузеп Гвардиола остался недоволен тем, что АПЛ отказалась переносить старт следующего сезона. Из-за клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» будет иметь только семь дней на подготовку к первому матчу.
«Мы попросили перенести первые две игры, но нам не разрешили. Большое спасибо АПЛ за это! Мы хотели этого, чтобы у нас было больше время на восстановление. В какой-то момент у нас возникнет вопрос: «Что нам делать?», и у меня нет ответа на это», – заявил Гвардиола.
Чемпионат Англии в следующем сезоне начнется через месяц после окончания клубного чемпионата мира. Учитывая традиционный трехнедельный отпуск «Манчестер Сити», команда не сможет нормально подготовится к старту.
Ранее Гвардиола уже выражал свое недовольство клубным чемпионатом мира.
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