Гвардиола злится на АПЛ. В чем причина?

Жузеп Гвардиола остался недоволен тем, что АПЛ отказалась переносить старт следующего сезона. Из-за клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» будет иметь только семь дней на подготовку к первому матчу.

«Мы попросили перенести первые две игры, но нам не разрешили. Большое спасибо АПЛ за это! Мы хотели этого, чтобы у нас было больше время на восстановление. В какой-то момент у нас возникнет вопрос: «Что нам делать?», и у меня нет ответа на это», – заявил Гвардиола.

Чемпионат Англии в следующем сезоне начнется через месяц после окончания клубного чемпионата мира. Учитывая традиционный трехнедельный отпуск «Манчестер Сити», команда не сможет нормально подготовится к старту.

Ранее Гвардиола уже выражал свое недовольство клубным чемпионатом мира.