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  4. Гвардиола раздраженно отреагировал на идею ФИФА по КЧМ. В чем дело?
Клубный чемпионат мира
04 октября 2024, 20:11 |
1253
0

Гвардиола раздраженно отреагировал на идею ФИФА по КЧМ. В чем дело?

Коуч «Манчестер Сити» явно недоволен тем, как рассуждают в Международной федерации футбола

04 октября 2024, 20:11 |
1253
0
Гвардиола раздраженно отреагировал на идею ФИФА по КЧМ. В чем дело?
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола набросился с критикой на идею руководства ФИФА в следующем году открыть специальное трансферное окно, чтобы помочь «лучшим игрокам мира проявить себя на самом высоком уровне», то есть в рамках обновленного розыгрыша клубного чемпионата мира (КЧМ), проводимого под эгидой Международной федерации футбола.

«Какие игроки лучшие? Кто они? Пусть ФИФА скажет мне, кого они считают лучшими игроками. Я этого не понимаю. Мы собираемся поехать туда всей командой, а не просто на какой-то матч. И, возможно, так окажется, что наш лучший игрок, по их мнению, будет находиться в очень плохой форме. По многим причинам: физическим, кадровым, из-за травм. Они [ФИФА] не будут появляться перед играми и сообщать, какие игроки будут играть. Это буду решать я», – гневно заявил Гвардиола, который не слишком-то одобряет идею проведения еще одного энергозатратного соревнования летом, когда многие футболисты в прежние годы получали возможность отдохнуть и набраться сил.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация инициирует открытие специального трансферного окна, которое бы помогло клубам-участникам КЧМ привезти на турнир «лучших игроков мира».

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити ФИФА клубный чемпионат мира по футболу
Алексей Сливченко Источник: So Foot
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