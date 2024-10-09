Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших полузащитников в истории футбола.

Первое место рейтинга занимает легендарный аргентинец Диего Марадона – чемпион мира 1986 года. После Марадоны в рейтинге идет бывший французский футболист Зинедин Зидан и трехкратный обладатель Золотого мяча Мишель Платини.

На четвертой строчке разместился бразилец Зико, а 5-й – легенда «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон.

В десятку рейтинга также попали Андрес Иньеста, Рууд Гуллит, Лука Модрич, Лотар Маттеус и Сократес

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-20 лучших полузащитников в истории футбола