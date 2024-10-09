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09 октября 2024, 23:44 |
605
1

Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста

Признание получил легендарный аргентинец Диего Марадона

09 октября 2024, 23:44 |
605
1
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших полузащитников в истории футбола.

Первое место рейтинга занимает легендарный аргентинец Диего Марадона – чемпион мира 1986 года. После Марадоны в рейтинге идет бывший французский футболист Зинедин Зидан и трехкратный обладатель Золотого мяча Мишель Платини.

На четвертой строчке разместился бразилец Зико, а 5-й – легенда «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон.

В десятку рейтинга также попали Андрес Иньеста, Рууд Гуллит, Лука Модрич, Лотар Маттеус и Сократес

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-20 лучших полузащитников в истории футбола

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Диего Марадона Зинедин Зидан Мишель Платини Бобби Чарльтон Зико Андрес Иньеста Рууд Гуллит Лука Модрич Лотар Маттеус Сократес рейтинг GiveMeSport
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
По современной классификации Марадона нападающий. Поэтому тут и Месси с Роналду нет.
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