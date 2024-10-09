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09 октября 2024, 22:54 |
921
0

КРИНЖ ДНЯ. ВИДЕО. Телохранитель Лионеля Месси снялся в странной рекламе

Вы должны это видеть!

09 октября 2024, 22:54 |
921
0
КРИНЖ ДНЯ. ВИДЕО. Телохранитель Лионеля Месси снялся в странной рекламе
Mirror. Яссин Чуэко, Антонелла Роккуццо и Лионель Месси

Телохранитель Лионеля МессиЯссин Чуэко – настолько популярен, что его уже приглашают сниматься в рекламе.

Бренд одежды «Voclain» пригласил личного охранника лидера «Интер Майами» сняться в промо своей продукции и вышло довольно кринжово.

Яссин известен тем, что контролирует каждый шаг своего VIP-клиента, став звездой интернета и собрав аудиторию на своей странице в IG размером в 847 000 фолловеров.

А теперь предлагаем каждому из вас оценить этот «шедевр рекламы»:

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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