Другие новости09 октября 2024, 22:54 |
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КРИНЖ ДНЯ. ВИДЕО. Телохранитель Лионеля Месси снялся в странной рекламе
Вы должны это видеть!
09 октября 2024, 22:54 |
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Телохранитель Лионеля Месси – Яссин Чуэко – настолько популярен, что его уже приглашают сниматься в рекламе.
Бренд одежды «Voclain» пригласил личного охранника лидера «Интер Майами» сняться в промо своей продукции и вышло довольно кринжово.
Яссин известен тем, что контролирует каждый шаг своего VIP-клиента, став звездой интернета и собрав аудиторию на своей странице в IG размером в 847 000 фолловеров.
А теперь предлагаем каждому из вас оценить этот «шедевр рекламы»:
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