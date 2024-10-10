«Мне вообще все равно». Алиева внесли в базу розыска МВД россии
Бывший полузащитник прокомментировал ситуацию с обвинениями в свой адрес
Экс-игрока киевского «Динамо» Александра Алиева внесли в базу розыска МВД России. Против него возбуждено уголовное дело по статье о «публичных призывах к террористической деятельности».
«Мне вообще все равно. Я знаю, что я украинец и патриот своей страны! Пусть ищут, я же нигде не прячусь. Я живу в Киеве, и они это прекрасно знают. Они даже фото мое выставили, где я совсем молоденький. Наверное, это все, что они смогли найти», – сказал Алиев.
Алиев в начале полномасштабной российской агрессии встал на защиту Украины, участвовал в обороне Киева.
Уроженец российского Хабаровска с 2002 по 2010 и с 2011 по 2013 годы выступал за киевское «Динамо». Провел 134 матча, забил 30 мячей и отдал 36 голевых передач.
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