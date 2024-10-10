«Его оценивают в 5 млн». Известный тренер высказался по поводу Судакова

Известный украинский тренер Александр Грицай в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о полузащитнике донецкого «Шахтера» Георгии Судакове.

– Судаков после фиаско от Аталанты оформил покер в матче с ЛНЗ. Повлияет ли это как-то на Георгия и на его настрой в поединке с Грузией?

– У нас и везде, наверное, ситуация такая: если футболист плохой матч сыграл, его оценивают в 5 миллионов, а если забил 4 гола, его снова оценивают в 70 миллионов. Матч на матч не приходится. В каждой игре надо доказывать, что можешь показывать свой уровень. По Судакову скажу так: дай Бог, чтобы он стабильную игру показывал, как в клубе, так и в сборной. Чтобы радовал своими выступлениями в еврокубках.