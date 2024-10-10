В Ювентусе рассказали о травме Копмейнерса
Несколько дней назад стало известно, что игрок пропустит матчи сборных
26-летний нидерландский футболист Ювентуса Тен Копмейнерс повредил ребро. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, у полузащитника незначительный вывих второго правого ребра.
В Ювентусе уже сообщили, что игрок пройдет все необходимые процедуры и как можно быстрее вернется к тренировочному процессу.
Копмейнерс присоединился к туринскому клубу в этом сезоне и 5 раз выходил на поле в Серии А. Ранее он выступал за итальянскую Аталанту и нидерландский АЗ Алкмаар. Контракт Тена с Ювентусом рассчитан до 2029 года.
⚪️⚫️⚠️ Juventus confirm that Teun Koopmeiners has a slightly dislocated fracture of the second right anterior rib.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2024
The player will undergo appropriate therapy, and his recovery will be evaluated based on his symptoms. pic.twitter.com/JOJK9XksSL
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