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Италия
10 октября 2024, 15:19 | Обновлено 10 октября 2024, 15:32
42
0

В Ювентусе рассказали о травме Копмейнерса

Несколько дней назад стало известно, что игрок пропустит матчи сборных

10 октября 2024, 15:19 | Обновлено 10 октября 2024, 15:32
42
0
В Ювентусе рассказали о травме Копмейнерса
www.juventus.com. Тен Копмейнерс

26-летний нидерландский футболист Ювентуса Тен Копмейнерс повредил ребро. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, у полузащитника незначительный вывих второго правого ребра.

В Ювентусе уже сообщили, что игрок пройдет все необходимые процедуры и как можно быстрее вернется к тренировочному процессу.

Копмейнерс присоединился к туринскому клубу в этом сезоне и 5 раз выходил на поле в Серии А. Ранее он выступал за итальянскую Аталанту и нидерландский АЗ Алкмаар. Контракт Тена с Ювентусом рассчитан до 2029 года.

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Тен Копмейнерс чемпионат Италии по футболу Серия A травма Ювентус Аталанта АЗ Алкмаар
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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