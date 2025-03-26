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  4. «Машина для голов». Реакция болельщиков на гол Холанда Израилю
Чемпионат мира
26 марта 2025, 11:23 |
296
0

«Машина для голов». Реакция болельщиков на гол Холанда Израилю

Сборная Норвегии в матче отбора к ЧМ-2026 обыграла сборную Израиля

26 марта 2025, 11:23 |
296
0
«Машина для голов». Реакция болельщиков на гол Холанда Израилю
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Во вторник, 25 марта, состоялся отборочный матч к ЧМ-2026 между сборными Израиля и Норвегии. Норвежцы одержали победу со счетом 4:2.

Игра прошла на нейтральном поле в венгерском Дебрецене. В первом тайме был всего один забитый мяч. Вольфе на 39-й минуте вывел сборную Норвегии вперед.

Зато после перерыва команды разошлись и забили на двоих пять мячей. Автором одного из голов стал Эрлинг Холанд.

Ma9loub escalope: Холанд – антисемит.

Divinito: Эх, но Холанд – игрок моментов.

hall of fame apparel: Ледяной. Безжалостный. Неудержимый. Эрлинг Холанд не просто забивает – он доминирует. Его празднование говорит обо всем: покой под давлением, хаос для защитников.

Dani Aditya: Его стандарты настолько высоки, что его выступление в этом сезоне считается «довольно плохим». Холанд все еще чертовски хорош.

Dalah: Заслуженная победа, но два ненужных гола пропустили.

k: Мне не понравилась их командная игра в начале, но дофамин Холанда был сумасшедшим, это точно.

Bhavesh Gujrati: Да, Холанд – это буквально робот... Машина для голов...

Imran Rafiq: Холанда невозможно остановить.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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