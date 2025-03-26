«Машина для голов». Реакция болельщиков на гол Холанда Израилю
Сборная Норвегии в матче отбора к ЧМ-2026 обыграла сборную Израиля
Во вторник, 25 марта, состоялся отборочный матч к ЧМ-2026 между сборными Израиля и Норвегии. Норвежцы одержали победу со счетом 4:2.
Игра прошла на нейтральном поле в венгерском Дебрецене. В первом тайме был всего один забитый мяч. Вольфе на 39-й минуте вывел сборную Норвегии вперед.
Зато после перерыва команды разошлись и забили на двоих пять мячей. Автором одного из голов стал Эрлинг Холанд.
Ma9loub escalope: Холанд – антисемит.
Divinito: Эх, но Холанд – игрок моментов.
hall of fame apparel: Ледяной. Безжалостный. Неудержимый. Эрлинг Холанд не просто забивает – он доминирует. Его празднование говорит обо всем: покой под давлением, хаос для защитников.
Dani Aditya: Его стандарты настолько высоки, что его выступление в этом сезоне считается «довольно плохим». Холанд все еще чертовски хорош.
Dalah: Заслуженная победа, но два ненужных гола пропустили.
k: Мне не понравилась их командная игра в начале, но дофамин Холанда был сумасшедшим, это точно.
Bhavesh Gujrati: Да, Холанд – это буквально робот... Машина для голов...
Imran Rafiq: Холанда невозможно остановить.
Erling Haaland's record for Norway is outstanding 🤯 👏 🇳🇴 pic.twitter.com/dx3GYY9S0C— Cata Paul (@CataPaul2) March 26, 2025
Kampen er slutt. Norge har slått Israel 4-2! David Møller Wolfe, Alexander Sørloth, Kristoffer Ajer og Erling Braut Haaland scoret for Norge. pic.twitter.com/Qfl4oxUFg8— Fotballandslaget (@nff_landslag) March 25, 2025
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