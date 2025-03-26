«Машина для голов». Реакция болельщиков на гол Холанда Израилю

Во вторник, 25 марта, состоялся отборочный матч к ЧМ-2026 между сборными Израиля и Норвегии. Норвежцы одержали победу со счетом 4:2.

Игра прошла на нейтральном поле в венгерском Дебрецене. В первом тайме был всего один забитый мяч. Вольфе на 39-й минуте вывел сборную Норвегии вперед.

Зато после перерыва команды разошлись и забили на двоих пять мячей. Автором одного из голов стал Эрлинг Холанд.

Ma9loub escalope: Холанд – антисемит.

Divinito: Эх, но Холанд – игрок моментов.

hall of fame apparel: Ледяной. Безжалостный. Неудержимый. Эрлинг Холанд не просто забивает – он доминирует. Его празднование говорит обо всем: покой под давлением, хаос для защитников.

Dani Aditya: Его стандарты настолько высоки, что его выступление в этом сезоне считается «довольно плохим». Холанд все еще чертовски хорош.

Dalah: Заслуженная победа, но два ненужных гола пропустили.

k: Мне не понравилась их командная игра в начале, но дофамин Холанда был сумасшедшим, это точно.

Bhavesh Gujrati: Да, Холанд – это буквально робот... Машина для голов...

Imran Rafiq: Холанда невозможно остановить.

Erling Haaland's record for Norway is outstanding 🤯 👏 🇳🇴 pic.twitter.com/dx3GYY9S0C — Cata Paul (@CataPaul2) March 26, 2025