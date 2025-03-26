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  4. Кучер отреагировал на слухи о переходе Ракицкого в Черноморец
Украина. Премьер лига
26 марта 2025, 11:03 | Обновлено 26 марта 2025, 11:31
1491
2

Кучер отреагировал на слухи о переходе Ракицкого в Черноморец

Коуч заявил, что информация отвечает действительности

26 марта 2025, 11:03 | Обновлено 26 марта 2025, 11:31
1491
2
Кучер отреагировал на слухи о переходе Ракицкого в Черноморец
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Новый главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер отреагировал на слухи о переходе Ярослава Ракицкого в расположение «моряков».

– Трансферное окно в Украине закрыто. Вы рассматриваете возможность усиления свободными агентами?

– Может, кого-то и подпишем.

– В этом контексте возможен приход вашего многолетнего партнера в Шахтере и сборной Ярослава Ракицкого?

– Разговоры такие есть. Все, что писали, соответствует действительности.

Ранее Александр Кучер дал первый комментарий как главный тренер одесской команды

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Ярослав Ракицкий Александр Кучер Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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CheMP
агонь!  кабзда дырявым 
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