Кучер отреагировал на слухи о переходе Ракицкого в Черноморец

Новый главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер отреагировал на слухи о переходе Ярослава Ракицкого в расположение «моряков».

– Трансферное окно в Украине закрыто. Вы рассматриваете возможность усиления свободными агентами?

– Может, кого-то и подпишем.

– В этом контексте возможен приход вашего многолетнего партнера в Шахтере и сборной Ярослава Ракицкого?

– Разговоры такие есть. Все, что писали, соответствует действительности.

Ранее Александр Кучер дал первый комментарий как главный тренер одесской команды