Украина. Премьер лига26 марта 2025, 11:03 | Обновлено 26 марта 2025, 11:31
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Кучер отреагировал на слухи о переходе Ракицкого в Черноморец
Коуч заявил, что информация отвечает действительности
26 марта 2025, 11:03 | Обновлено 26 марта 2025, 11:31
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Новый главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер отреагировал на слухи о переходе Ярослава Ракицкого в расположение «моряков».
– Трансферное окно в Украине закрыто. Вы рассматриваете возможность усиления свободными агентами?
– Может, кого-то и подпишем.
– В этом контексте возможен приход вашего многолетнего партнера в Шахтере и сборной Ярослава Ракицкого?
– Разговоры такие есть. Все, что писали, соответствует действительности.
Ранее Александр Кучер дал первый комментарий как главный тренер одесской команды
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