Сенсационный вылет Алькараса. Определена первая полуфинальная пара в Шанхае

10 октября на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае (Китай) состоялись матчи 1/4 финала в верхней части сетки.

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер в двух сетах выбил «нейтрала» Даниил Медведева.

Карлос Алькарас неожиданно проиграл Томашу Махачу в двух партиях.

Встреча Янника и Томаша запланирована в субботу, 12 октября.

Завтра на Мастерсе в Китае состоятся четвертьфинальные поединки в нижней части сетки: Якуб Меншик – Новак Джокович, Тейлор Фритц – Давид Гоффен.

АТР 1000 Шанхай. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Даниил Медведев – 6:1, 6:4

Карлос Алькарас [3] – Томаш Махач [30] – 6:7 (5:7), 5:7

Into the semi-finals 🔥 @janniksin takes out Medvedev 6-1 6-4 to reach his 10th career ATP Masters 1000 SF in Shanghai 💪 @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/1oAqBI6TLA

Czech this out! 🤯



Machac downs Alcaraz to reach the semi-finals in Shanghai, where he will face Sinner!@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/kabm9UMx6U