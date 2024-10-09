Молодежная сборная Украины U-21 следующие поединки в отборочном турнире Евро-2025 U-21 проведет против команд Англии U-21 и Сербии U-21.

Во вторник, 8 октября украинская команда рейсом Кишинев – Лондон добралась до туманного Альбиона, а из столицы отправилась к месту дислокации – городу Борнмут.

Главный тренер сине-желтых Унаи Мельгоса вызвал в расположение команды 24 футболистов, но в последний момент в составе произошли изменения: вместо защитника «Руха» Романа Дидыка, у которого диагностировали сотрясение мозга, в Англию полетел полузащитник «Полесье» Борис Крушинский.

Великобритания встретила украинскую делегацию ветреной и дождливой погодой, однако целенаправленная подготовка к матчу отбора молодежного чемпионата Европы началась.

Поединок Англия – Украина пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт» 11 октября в 21:45 по киевскому времени. 15 октября в Старой Пазове в Спортцентре ФСС состоится поединок Сербия – Украина, начало игры – в 21:30 по киевскому времени.

Сине-желтые одержали 8 побед в 8 матчах и практически оформили путевку в финальный турнир. Еще 9 участников определятся по итогам октябрьских поединков группового этапа, а три – в матчах плей-офф 11–19 ноября. Формирование пар стыкового этапа запланировано на 17 октября. Жеребьевка финального турнира с участием 16 сборных (4 группы по 4 команды) состоится 3 декабря в Братиславе.

ВИДЕО. Украинская молодежка продолжает подготовку к матчу с Англией U-21