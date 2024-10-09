Сборная Украины U-21 собралась в английском Борнмуте на мини-сбор перед заключительными матчами квалификации ЧЕ-2025 U-21.

Следующие поединки в отборочном турнире Евро-2025 U-21 молодежная сборная Украины проведет против Англии и Сербии.

Главный тренер сине-желтых Унаи Мельгоса вызвал в расположение команды 24 футболиста.

11 октября в 21:45 состоится матч Англия-Украина, который пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

15 октября в 21.30 в городе Стара Пазова в Спортцентре ФСС состоится поединок Сербия – Украина.

Сине-желтые одержали 8 побед в 8 матчах и математически почти гарантировали себе путевку в финальный турнир.

ВИДЕО. Молодежка собралась в Борнмуте перед матчами квалификации ЧЕ