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Молодежные турниры
09 октября 2024, 00:41 | Обновлено 09 октября 2024, 00:45
132
0

ВИДЕО. Молодежка собралась в Борнмуте перед матчами квалификации ЧЕ

Украинскую сборную U-21 ждут встречи с командами Англии и Сербии

09 октября 2024, 00:41 | Обновлено 09 октября 2024, 00:45
132
0
ВИДЕО. Молодежка собралась в Борнмуте перед матчами квалификации ЧЕ
УАФ

Сборная Украины U-21 собралась в английском Борнмуте на мини-сбор перед заключительными матчами квалификации ЧЕ-2025 U-21.

Следующие поединки в отборочном турнире Евро-2025 U-21 молодежная сборная Украины проведет против Англии и Сербии.

Главный тренер сине-желтых Унаи Мельгоса вызвал в расположение команды 24 футболиста.

11 октября в 21:45 состоится матч Англия-Украина, который пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

15 октября в 21.30 в городе Стара Пазова в Спортцентре ФСС состоится поединок Сербия – Украина.

Сине-желтые одержали 8 побед в 8 матчах и математически почти гарантировали себе путевку в финальный турнир.

ВИДЕО. Молодежка собралась в Борнмуте перед матчами квалификации ЧЕ

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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