ВИДЕО. Степаненко эмоционально объяснил, почему приехал в сборную с травмой
Тарас не знает, успеет ли восстановиться
Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко на пресс-конференции достаточно эмоционально объяснил, почему приехал в расположение сборной Украины, несмотря на повреждение ноги. Игрок рискует пропустить оба матча Лиги наций.
«Хочу сказать, что когда я впервые попал в сборную Украины, даже в молодежку, для меня это было большое достижение. И для каждого игрока должно быть большим достижением. У меня были травмы раньше, я с ними приезжал, тренировался и пытался помочь. И в 35 лет моей отношение к сборной не изменилось».
«Это должны понимать все. Мы все максимально отдаемся команде. Врачи могут говорить, что, возможно, ты сыграешь, а, возможно, не сыграешь. И если есть шанс, то ты приезжаешь и работаешь. И каждый футболист нашей сборной отдаст все силы, чтобы порадовать украинцев. Хочу это отдельно сказать, чтобы не было разговоров, что игроки сборной Украины не хотят играть, не отдаются и так далее».
«Это не так. Все, кто приезжает, все они максимально ответственные и хотят помочь нашей стране», – сказал Степаненко.
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Цікаво поглянути на індивідуальну статистику кожного гравця збірної в їх клубах та в збірній: індивідуальні ТТД, дистанція подолану за матч, боротьба, інтенсивність пресингу, паси, перехоплення тощо.
Імхо, потрібно публікувати індивідуальну статистику ТТД кожного гравця в збірній після кожного матчу, що було видно хто викладається і як саме.
Колись подібну аналітику робила газета "Команда". Імхо, це буде цікаво як фахівцям, експертам, так і вболівальникам.