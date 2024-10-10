ВИДЕО. Степаненко эмоционально объяснил, почему приехал в сборную с травмой

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко на пресс-конференции достаточно эмоционально объяснил, почему приехал в расположение сборной Украины, несмотря на повреждение ноги. Игрок рискует пропустить оба матча Лиги наций.

«Хочу сказать, что когда я впервые попал в сборную Украины, даже в молодежку, для меня это было большое достижение. И для каждого игрока должно быть большим достижением. У меня были травмы раньше, я с ними приезжал, тренировался и пытался помочь. И в 35 лет моей отношение к сборной не изменилось».

«Это должны понимать все. Мы все максимально отдаемся команде. Врачи могут говорить, что, возможно, ты сыграешь, а, возможно, не сыграешь. И если есть шанс, то ты приезжаешь и работаешь. И каждый футболист нашей сборной отдаст все силы, чтобы порадовать украинцев. Хочу это отдельно сказать, чтобы не было разговоров, что игроки сборной Украины не хотят играть, не отдаются и так далее».

«Это не так. Все, кто приезжает, все они максимально ответственные и хотят помочь нашей стране», – сказал Степаненко.