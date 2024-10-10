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  4. ВИДЕО. Степаненко эмоционально объяснил, почему приехал в сборную с травмой
Украина. Премьер лига
10 октября 2024, 15:55 | Обновлено 10 октября 2024, 15:56
1589
5

ВИДЕО. Степаненко эмоционально объяснил, почему приехал в сборную с травмой

Тарас не знает, успеет ли восстановиться

10 октября 2024, 15:55 | Обновлено 10 октября 2024, 15:56
1589
5
ВИДЕО. Степаненко эмоционально объяснил, почему приехал в сборную с травмой
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко на пресс-конференции достаточно эмоционально объяснил, почему приехал в расположение сборной Украины, несмотря на повреждение ноги. Игрок рискует пропустить оба матча Лиги наций.

«Хочу сказать, что когда я впервые попал в сборную Украины, даже в молодежку, для меня это было большое достижение. И для каждого игрока должно быть большим достижением. У меня были травмы раньше, я с ними приезжал, тренировался и пытался помочь. И в 35 лет моей отношение к сборной не изменилось».

«Это должны понимать все. Мы все максимально отдаемся команде. Врачи могут говорить, что, возможно, ты сыграешь, а, возможно, не сыграешь. И если есть шанс, то ты приезжаешь и работаешь. И каждый футболист нашей сборной отдаст все силы, чтобы порадовать украинцев. Хочу это отдельно сказать, чтобы не было разговоров, что игроки сборной Украины не хотят играть, не отдаются и так далее».

«Это не так. Все, кто приезжает, все они максимально ответственные и хотят помочь нашей стране», – сказал Степаненко.

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия Тарас Степаненко
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Gargantua81
один из немногих из Шахтера, кто у меня всегда вызывал уважение
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+2
Iigor6583
Не по темі. Там рашистська фсбешна пєтушня оголосила Аієва в розшук за "призиви до тероризму". Ось до чого ця  рашистсько-путінська, нацистська бидлота докотилася. Воно путінське бидло  погрожує ядеркою, а всі мають мовчати. Тупе рашистське бидло.
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+1
Nick.Grabowski
Про викладаються, про відповідально ставляться.
Цікаво поглянути на індивідуальну статистику кожного гравця збірної в їх клубах та в збірній: індивідуальні ТТД, дистанція подолану за матч, боротьба, інтенсивність пресингу, паси, перехоплення тощо.
Імхо, потрібно публікувати індивідуальну статистику ТТД кожного гравця в збірній після кожного матчу, що було видно хто викладається і як саме. 
Колись подібну аналітику робила газета "Команда". Імхо, це буде цікаво як фахівцям, експертам, так і вболівальникам.
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0
DK1961
Бла-бла-бла. Слова, которые и раньше пафосно говорилось, и не одним киргизом. Посмотрим завтра как на деле будет
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-1
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