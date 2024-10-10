10 октября на «Уллевол» пройдет матч 3-го тура Лиги Наций, в котором сборная Норвегии встретится со сборной Словении. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Норвегия

Команда показывает прекрасный пример того, что футбол это не математика, и что тут набор заметных величин не конвертирутся обязательно в заметные результаты. Да, долго сверла были на самых вторых ролях. Но сейчас есть набор игроков, что выступают в топ-чемпионатах, и убойная группа атаки из Холланда, Серлота и Эдегора. Но на деле внятного прогресса нет. В прошлогоднем евроотборе скандинавы напрочь проиграли борьбу Шотландии, у которой сейчас явно более скромная заявка. Более того, нынешний турнир подопечные Столе Сольбаккена начали с нулевой ничьей в Казахстане. Но, с другой стороны, потом на этом же поле получилось обыграть австрийцев, и решающий мяч на 80-й минуте забил Эрлинг... А Мартин покидал поле на костылях, после этого пропустив из-за травмы немало времени.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ!

Словения

Сборная резко прибавила в прошлом цикле. Долго запоминавшаяся разве что проигранными плей-офф, она заняла в отборе на Евро второе место при 22 очках в десяти встречах. Более того, уже на турнире в Германии фради строго играли вничью - как в группе, так и с Португалией в 1/8 финала. Но Диого Коште они не забивали не только в основное время, но и в рамках серии пенальти - ни единого успешного удара с точки у Иличича и компании. Более того, и в Лиге Наций подопечные Матьяжа Кека начинали с мирного исхода: обменялись голами с австрийцами дома. Но потом там же у команды получилось обыграть казахов с крупным счетом 3:0. Теперь нужно будет впервые в рамках этого цикла играть на выезде.

Статистика личных встреч

Словенцы только дважды выигрывали в 11 очных матчах. Но в прошлом цикле Лиги Наций именно они выиграли крайний поединок, в позапрошлом году.

Прогноз

Букмекерские конторы снова очень верят в скандинавов, а те вполне могут снова разочаровать. Ждем, что неплохо играющие в этом году словенцы победят при форе +1 гол (коэффициент - 1,79).