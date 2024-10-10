Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Норвегия – Словения. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Лига наций УЕФА. Лига B
Норвегия
10.10.2024 21:45 - : -
Словения
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
10 октября 2024, 04:01 | Обновлено 10 октября 2024, 04:02
50
0

Норвегия – Словения. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25

Поединок состоится 10 октября в 21:45 по Киеву

10 октября 2024, 04:01 | Обновлено 10 октября 2024, 04:02
50
0
Норвегия – Словения. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

10 октября на «Уллевол» пройдет матч 3-го тура Лиги Наций, в котором сборная Норвегии встретится со сборной Словении. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Норвегия

Команда показывает прекрасный пример того, что футбол это не математика, и что тут набор заметных величин не конвертирутся обязательно в заметные результаты. Да, долго сверла были на самых вторых ролях. Но сейчас есть набор игроков, что выступают в топ-чемпионатах, и убойная группа атаки из Холланда, Серлота и Эдегора. Но на деле внятного прогресса нет. В прошлогоднем евроотборе скандинавы напрочь проиграли борьбу Шотландии, у которой сейчас явно более скромная заявка. Более того, нынешний турнир подопечные Столе Сольбаккена начали с нулевой ничьей в Казахстане. Но, с другой стороны, потом на этом же поле получилось обыграть австрийцев, и решающий мяч на 80-й минуте забил Эрлинг... А Мартин покидал поле на костылях, после этого пропустив из-за травмы немало времени.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ!

Словения

Сборная резко прибавила в прошлом цикле. Долго запоминавшаяся разве что проигранными плей-офф, она заняла в отборе на Евро второе место при 22 очках в десяти встречах. Более того, уже на турнире в Германии фради строго играли вничью - как в группе, так и с Португалией в 1/8 финала. Но Диого Коште они не забивали не только в основное время, но и в рамках серии пенальти - ни единого успешного удара с точки у Иличича и компании. Более того, и в Лиге Наций подопечные Матьяжа Кека начинали с мирного исхода: обменялись голами с австрийцами дома. Но потом там же у команды получилось обыграть казахов с крупным счетом 3:0. Теперь нужно будет впервые в рамках этого цикла играть на выезде.

Статистика личных встреч

Словенцы только дважды выигрывали в 11 очных матчах. Но в прошлом цикле Лиги Наций именно они выиграли крайний поединок, в позапрошлом году.

Прогноз

Букмекерские конторы снова очень верят в скандинавов, а те вполне могут снова разочаровать. Ждем, что неплохо играющие в этом году словенцы победят при форе +1 гол (коэффициент - 1,79).

Прогноз Sport.ua
Норвегия
10 октбря 2024 -
21:45
Словения
Фора Словении (+1) 1.79 Сделать ставку
По теме:
Сможет ли Холанд войти в пантеон легенд АПЛ наряду с Анри и Шираном?
Англия – Греция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Австрия – Казахстан. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
сборная Норвегии по футболу сборная Словении по футболу Лига наций прогнозы прогнозы на футбол Эрлинг Холанд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года
Футбол | 09 октября 2024, 09:12 1
Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года
Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года

Экс-тренер «Ливерпуля» будет работать в системе Ред Булл

Барса может подписать футболиста, который когда-то побил трансферный рекорд
Футбол | 10 октября 2024, 02:33 0
Барса может подписать футболиста, который когда-то побил трансферный рекорд
Барса может подписать футболиста, который когда-то побил трансферный рекорд

Поль Погба может перейти в каталонский клуб

«Это была Божья помощь». 25 лет – голу Шевченко в ворота россии
Футбол | 09.10.2024, 20:47
«Это была Божья помощь». 25 лет – голу Шевченко в ворота россии
«Это была Божья помощь». 25 лет – голу Шевченко в ворота россии
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
Война | 09.10.2024, 17:29
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
Стал известен соперник Украины в 1/8 финала отбора к ЧМ по пляжному футболу
Футбол | 09.10.2024, 06:23
Стал известен соперник Украины в 1/8 финала отбора к ЧМ по пляжному футболу
Стал известен соперник Украины в 1/8 финала отбора к ЧМ по пляжному футболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
08.10.2024, 20:45 1
Футбол
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
08.10.2024, 16:19 8
Футбол
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
09.10.2024, 07:25 10
Футбол
Эвандер Холифилд назвал боксера, который смог бы победить Леннокса Льюиса
Эвандер Холифилд назвал боксера, который смог бы победить Леннокса Льюиса
09.10.2024, 07:09 1
Бокс
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
08.10.2024, 22:25 1
Бокс
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
08.10.2024, 02:49 2
Бокс
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
08.10.2024, 07:17 13
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
09.10.2024, 08:04 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем