Лига наций10 октября 2024, 21:45 | Обновлено 10 октября 2024, 21:49
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Италия – Бельгия, Израиль – Франция, другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 10 октября матчи 3-го тура Лиги наций
10 октября 2024, 21:45 | Обновлено 10 октября 2024, 21:49
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Вечером 10 октября проходят поединки 3-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига наций. 3-й тур, 10 октября
🔹 Лига A
- 21:45. Израиль – Франция
- 21:45. Италия – Бельгия
🔹 Лига B
- 21:45. Австрия – Казахстан
- 21:45. Англия – Греция
- 21:45. Норвегия – Словения
- 21:45. Финляндия – Ирландия
🔹 Лига C
- 19:00. Латвия – Северная Македония – 0:3
- 21:45. Фарерские острова – Армения
🔹 Лига D
- 19:00. Молдова – Андорра – 2:0
- 21:45. Гибралтар – Сан-Марино
Видеотрансляции доступны на MEGOGO.
21:45. Израиль – Франция
21:45. Италия – Бельгия
21:45. Австрия – Казахстан
21:45. Англия – Греция
21:45. Норвегия – Словения
21:45. Финляндия – Ирландия
19:00. Латвия – Северная Македония
21:45. Фарерские острова – Армения
19:00. Молдова – Андорра
21:45. Гибралтар – Сан-Марино
События матча
7’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Камавинга (Франция).
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