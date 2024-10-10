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Лига наций УЕФА. Лига A
Израиль
10.10.2024 21:45 – 14 0 : 1
Франция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
10 октября 2024, 21:45 | Обновлено 10 октября 2024, 21:49
344
0

Италия – Бельгия, Израиль – Франция, другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 10 октября матчи 3-го тура Лиги наций

10 октября 2024, 21:45 | Обновлено 10 октября 2024, 21:49
344
0
Италия – Бельгия, Израиль – Франция, другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

Вечером 10 октября проходят поединки 3-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига наций. 3-й тур, 10 октября

🔹 Лига A

  • 21:45. Израиль – Франция
  • 21:45. Италия – Бельгия

🔹 Лига B

  • 21:45. Австрия – Казахстан
  • 21:45. Англия – Греция
  • 21:45. Норвегия – Словения
  • 21:45. Финляндия – Ирландия

🔹 Лига C

  • 19:00. Латвия – Северная Македония – 0:3
  • 21:45. Фарерские острова – Армения

🔹 Лига D

  • 19:00. Молдова – Андорра – 2:0
  • 21:45. Гибралтар – Сан-Марино

Видеотрансляции доступны на MEGOGO.

21:45. Израиль – Франция

21:45. Италия – Бельгия

21:45. Австрия – Казахстан

21:45. Англия – Греция

21:45. Норвегия – Словения

21:45. Финляндия – Ирландия

19:00. Латвия – Северная Македония

21:45. Фарерские острова – Армения

19:00. Молдова – Андорра

21:45. Гибралтар – Сан-Марино

События матча

7’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Камавинга (Франция).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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