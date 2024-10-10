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Лига наций УЕФА. Лига D
Молдова
10.10.2024 19:00 – FT 2 : 0
Андорра
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Лига наций
10 октября 2024, 21:23 | Обновлено 10 октября 2024, 21:54
175
0

Сыграл защитник Карпат. Молдова в Кишиневе нанесла поражение Андорре

Владислав Бабогло помог победить команде хозяев поля

10 октября 2024, 21:23 | Обновлено 10 октября 2024, 21:54
175
0
Сыграл защитник Карпат. Молдова в Кишиневе нанесла поражение Андорре
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бабогло

Вечером 10 октября проходят поединки 3-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Молдовы в Кишиневе нанесла поражение команде Андорры (2:0). Голы забили Артур Йонице и Максим Кожокару.

Защитник львовских Карпат Владислав Бабогло помог победить команде хозяев поля. На 28-й минуте он получил горчичник.

Молдова набрала 6 очков из 6 и лидирует в группе D2 Лиги наций.

Лига наций. 3-й тур, 10 октября

🔹 Лига D

  • 19:00. Молдова – Андорра – 2:0

Голы: Йонице, 31, Кожокару, 90+5

  • 21:45. Гибралтар – Сан-Марино

Турнирная таблица

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Максим Кожокару (Молдова).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Ионицэ (Молдова).
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Лига наций сборная Молдовы по футболу сборная Андорры по футболу Владислав Бабогло Карпаты Львов видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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