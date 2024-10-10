Сыграл защитник Карпат. Молдова в Кишиневе нанесла поражение Андорре

Вечером 10 октября проходят поединки 3-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Молдовы в Кишиневе нанесла поражение команде Андорры (2:0). Голы забили Артур Йонице и Максим Кожокару.

Защитник львовских Карпат Владислав Бабогло помог победить команде хозяев поля. На 28-й минуте он получил горчичник.

Молдова набрала 6 очков из 6 и лидирует в группе D2 Лиги наций.

Лига наций. 3-й тур, 10 октября

🔹 Лига D

19:00. Молдова – Андорра – 2:0

Голы: Йонице, 31, Кожокару, 90+5

21:45. Гибралтар – Сан-Марино

Турнирная таблица