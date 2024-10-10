Сыграл защитник Карпат. Молдова в Кишиневе нанесла поражение Андорре
Владислав Бабогло помог победить команде хозяев поля
Вечером 10 октября проходят поединки 3-го тура Лиги наций.
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Сборная Молдовы в Кишиневе нанесла поражение команде Андорры (2:0). Голы забили Артур Йонице и Максим Кожокару.
Защитник львовских Карпат Владислав Бабогло помог победить команде хозяев поля. На 28-й минуте он получил горчичник.
Молдова набрала 6 очков из 6 и лидирует в группе D2 Лиги наций.
Лига наций. 3-й тур, 10 октября
🔹 Лига D
- 19:00. Молдова – Андорра – 2:0
Голы: Йонице, 31, Кожокару, 90+5
- 21:45. Гибралтар – Сан-Марино
Турнирная таблица
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