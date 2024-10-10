Невероятный Холанд. Норвегия переиграла Словению и стала лидером группы
В другом матче группы Австрия нанесла поражение Казахстану
Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.
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Норвегия переиграла Словению (3:0) и стала лидером группы B3.
Звездный форвард Эрлинг Холанд оформил дубль и стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии (34 гола в 36 матчах).
В другом матче группы Австрия нанесла разгромное поражение Казахстану (4:0).
Положение в группе B3: Норвегия (7 очков), Австрия, Словения (по 4), Казахстан (1).
Лига наций. 3-й тур, 10 октября
21:45. Норвегия – Словения – 3:0
Голы: Холанд, 7, 62, Серлот, 62
21:45. Австрия – Казахстан – 4:0
Голы: Баумгартнер, 10, Линхарт, 53, Забитцер, 56, Зайдль, 59
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