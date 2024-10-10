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Лига наций УЕФА. Лига B
Австрия
10.10.2024 21:45 – FT 4 : 0
Казахстан
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Лига наций
10 октября 2024, 23:43 | Обновлено 10 октября 2024, 23:57
521
0

Невероятный Холанд. Норвегия переиграла Словению и стала лидером группы

В другом матче группы Австрия нанесла поражение Казахстану

10 октября 2024, 23:43 | Обновлено 10 октября 2024, 23:57
521
0
Невероятный Холанд. Норвегия переиграла Словению и стала лидером группы
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Норвегия переиграла Словению (3:0) и стала лидером группы B3.

Звездный форвард Эрлинг Холанд оформил дубль и стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии (34 гола в 36 матчах).

В другом матче группы Австрия нанесла разгромное поражение Казахстану (4:0).

Положение в группе B3: Норвегия (7 очков), Австрия, Словения (по 4), Казахстан (1).

Лига наций. 3-й тур, 10 октября

21:45. Норвегия – Словения – 3:0

Голы: Холанд, 7, 62, Серлот, 62

21:45. Австрия – Казахстан – 4:0

Голы: Баумгартнер, 10, Линхарт, 53, Забитцер, 56, Зайдль, 59

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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