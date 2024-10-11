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Лига наций УЕФА. Лига B
Норвегия
10.10.2024 21:45 – FT 3 : 0
Словения
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Лига наций
11 октября 2024, 02:59 | Обновлено 11 октября 2024, 03:16
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0

Норвегия – Словения – 3:0. Дубль Холанда. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

11 октября 2024, 02:59 | Обновлено 11 октября 2024, 03:16
33
0
Норвегия – Словения – 3:0. Дубль Холанда. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Норвегия переиграла Словению (3:0) и стала лидером группы B3.

Звездный форвард Эрлинг Холанд оформил дубль и стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии (34 гола в 36 матчах).

Положение в группе B3: Норвегия (7 очков), Австрия, Словения (по 4), Казахстан (1).

Лига наций. 3-й тур, 10 октября

21:45. Норвегия – Словения – 3:0

Голы: Холанд, 7, 62, Серлот, 62

Видео голов и обзор матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Норвегия).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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