Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

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Норвегия переиграла Словению (3:0) и стала лидером группы B3.

Звездный форвард Эрлинг Холанд оформил дубль и стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии (34 гола в 36 матчах).

Положение в группе B3: Норвегия (7 очков), Австрия, Словения (по 4), Казахстан (1).

Лига наций. 3-й тур, 10 октября

21:45. Норвегия – Словения – 3:0

Голы: Холанд, 7, 62, Серлот, 62

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