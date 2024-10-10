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Лига наций УЕФА. Лига B
Австрия
10.10.2024 21:45 - : -
Казахстан
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Лига наций
10 октября 2024, 03:41 | Обновлено 10 октября 2024, 03:42
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0

Австрия – Казахстан. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25

Поединок состоится 10 октября в 21:45 по Киеву

10 октября 2024, 03:41 | Обновлено 10 октября 2024, 03:42
40
0
Австрия – Казахстан. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Twitter

10 октября на «Райффайзен Арена» пройдет матч 3-го тура Лиги Наций, в котором сборная Австрии встретится со сборной Казахстана. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Австрия

Команда продолжила и в нынешнем, действительно перспективном, поколении футболистов упрямо игнорирует чемпионаты мира - перед прошлым тоже уступили в стыках. Но на Евро Das Team уже стала завсегдатаем, причем сравнительно успешным. Подопечные Ральфа Рангника зимой, проиграв в первом же туре Франции, победили и Польщу, и Нидерландами, со всеми оговорками о мотивации голландцев бороться накануне их выхода из группы. Но потом, в 1/8 финала, довольно неожиданно последовало поражение туркам. И есть ощущение, что от этого так и не получилось отойти. Сентябрь ведь был провален: только ничья в Словении и 1:2 с решающим поздним голом Холланда на выезде. Еще одна неудача, даже в виде ничьей, поставит крест на надежде вернуться в дивизион А турнира.

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Казахстан

Сборная наконец-то показала сразу ряд неплохих результатов при Адиеве. Тут и победа в своей группе в прошлом розыгрыше в Лиге Наций, и достаточно неплохая борьба за долгожданный выход на Евро. Но в итоге ястребы отстали на четыре очка от Дании и Словении. А в марте получили холодный душ от греков в плей-офф, уступив им 0:5. В итоге Магомед, дотянув до конца весны, покинул пост окончательно. Его сменил Черчесов, и тут эксцентричный экс-голкипер все никак не может выиграть в новой должности. После июньских поражений в контрольных поединках с Арменией и Азербайджаном, уже в рамках Лиги Наций, смогли сдержать Холланда и компанию, дома закончив с норвежцами 0:0. Но потом был визит в Словению, и итоговые 0:3 там.

Статистика личных встреч

Сборные играли в квалификации на Евро-2012 и следующий чемпионат мира, в Бразилии. Тогда оба раза сильнее были австрийцы, что добивались своего по простому сценарию: сочетали ничью 0:0 и сухую победу во втором.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в парней Черчесова. Австрийцы сами себя загнали в угол, и дома обязаны рвать и метать. Ждем их победы с форой -2 гола (коэффициент - 1,76).

Прогноз Sport.ua
Австрия
10 октбря 2024 -
21:45
Казахстан
Фора Австрии (-2) 1.76 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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