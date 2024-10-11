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Лига наций УЕФА. Лига B
Австрия
10.10.2024 21:45 – FT 4 : 0
Казахстан
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Лига наций
11 октября 2024, 03:23 | Обновлено 11 октября 2024, 03:24
44
0

Австрия – Казахстан – 4:0. Разгром в Линце. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

11 октября 2024, 03:23 | Обновлено 11 октября 2024, 03:24
44
0
Австрия – Казахстан – 4:0. Разгром в Линце. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Австрия нанесла разгромное поражение Казахстану (4:0).

Положение в группе B3: Норвегия (7 очков), Австрия, Словения (по 4), Казахстан (1).

Лига наций. 3-й тур, 10 октября

21:45. Австрия – Казахстан – 4:0

Голы: Баумгартнер, 10, Линхарт, 53, Забитцер, 56, Зайдль, 59

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Зайдль (Австрия).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Австрия).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Линхарт (Австрия).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (Австрия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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