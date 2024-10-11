Лига наций11 октября 2024, 03:23 | Обновлено 11 октября 2024, 03:24
44
0
Австрия – Казахстан – 4:0. Разгром в Линце. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций
11 октября 2024, 03:23 | Обновлено 11 октября 2024, 03:24
44
0
Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Австрия нанесла разгромное поражение Казахстану (4:0).
Положение в группе B3: Норвегия (7 очков), Австрия, Словения (по 4), Казахстан (1).
Лига наций. 3-й тур, 10 октября
21:45. Австрия – Казахстан – 4:0
Голы: Баумгартнер, 10, Линхарт, 53, Забитцер, 56, Зайдль, 59
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Зайдль (Австрия).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Австрия).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Линхарт (Австрия).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (Австрия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 октября 2024, 08:04 1
Матч 3-го тура Лиги наций пройдет 11 октября в 21:45 по Киеву
Футбол | 10 октября 2024, 21:51 7
Стоимость Артема оценивается в 56-73 млн евро
Футбол | 11.10.2024, 03:19
Футбол | 10.10.2024, 06:19
Футбол | 10.10.2024, 05:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.10.2024, 16:40 1
10.10.2024, 07:14 13
09.10.2024, 17:29 2
09.10.2024, 01:39 6
09.10.2024, 07:25 11
09.10.2024, 19:49 4
10.10.2024, 10:52 2
09.10.2024, 18:01