Греция просила УЕФА перенести игру с Англией в рамках Лиги наций
Греки просили перенести игру из-за смерти футболиста Джорджа Балдока
Греческая федерация футбола обратилась к УЕФА с просьбой перенести игру Лиги наций между Англией и Грецией, которая состоится сегодня в 21:45, из-за трагедии, случившейся с 31-летним игроком «Панатинаикоса» Джорджом Балдоком.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на греческие СМИ, в УЕФА отказались переносить игру из-за того, что осталось очень мало времени. Футболисты обеих команд выйдут на поле с траурными повязками, а перед началом игры игрока почтят минутой молчания.
Тело правого защитника сборной Греции нашли накануне в бассейне. Предварительная версия полиции: игрок мог утонуть.
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