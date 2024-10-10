Греция просила УЕФА перенести игру с Англией в рамках Лиги наций

Греческая федерация футбола обратилась к УЕФА с просьбой перенести игру Лиги наций между Англией и Грецией, которая состоится сегодня в 21:45, из-за трагедии, случившейся с 31-летним игроком «Панатинаикоса» Джорджом Балдоком.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на греческие СМИ, в УЕФА отказались переносить игру из-за того, что осталось очень мало времени. Футболисты обеих команд выйдут на поле с траурными повязками, а перед началом игры игрока почтят минутой молчания.

Тело правого защитника сборной Греции нашли накануне в бассейне. Предварительная версия полиции: игрок мог утонуть.