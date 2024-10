Умер футболист сборной Греции. Его тело было найдено в бассейне в Афинах

31-летний футболист Панатинаикоса и сборной Греции Джордж Балдок был найден мертвым в Афинах в среду, 9 октября.

Причина смерти Балдока пока что неизвестна. Тело было найдено в его доме, в бассейне. Сообщается, что на теле Балдока не было обнаружено каких-либо травм. Вероятно, он погиб за несколько часов до этого.

Балдок играл на позиции правого защитника или правого флангового защитника. Он родился в Англии, но имел греческое гражданство благодаря своему происхождению и представлял сборную Греции на международных соревнованиях.

С 2017 по 2024 год Джордж выступал за Шеффилд Юнайтед, а летом 2024 перебрался в Панатинаикос. Всего несколько дней назад, 6 октября, он провел матч против Олимпиакоса, который завершился вничью со счетом 0:0.

Former Sheffield United defender and Greece international George Baldock has died at the age of 31. pic.twitter.com/ZVzN3EZtyW