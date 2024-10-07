Олимпиакос без Яремчука не сломил Пао. Команду из Пирея в Греции лихорадит

6 октября в 7-м туре чемпионата Греции состоялся матч, в котором в Афинах «Панатинаикос» и «Олимпиакос» из Пиреи сыграли вничью 0:0.

Украинский нападающий «красно-белых» Роман Яремчук провел весь поединок на скамейке запасных своей команды.

«Олимпиакос» в четырех последних матчах в национальном чемпионате добился ничьей, затем проиграл и победил, а теперь вновь сыграл вничью. В таблице греческой Суперлиги пирейцы занимают 3-е место, имея 14 очков. У «Панатинаикоса» 9 пунктов и 8-я позиция. Лидирует ПАОК, у которого 16 очков.

Чемпионат Греции. 7-й тур

Панатинаикос – Олимпиакос – 0:0