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  4. Олимпиакос без Яремчука не сломил Пао. Команду из Пирея в Греции лихорадит
Греция
07 октября 2024, 03:21 | Обновлено 07 октября 2024, 03:41
49
0

Олимпиакос без Яремчука не сломил Пао. Команду из Пирея в Греции лихорадит

«Красно-белые» поделили очки с принципиальным соперником

07 октября 2024, 03:21 | Обновлено 07 октября 2024, 03:41
49
0
Олимпиакос без Яремчука не сломил Пао. Команду из Пирея в Греции лихорадит
ФК Олимпиакос

6 октября в 7-м туре чемпионата Греции состоялся матч, в котором в Афинах «Панатинаикос» и «Олимпиакос» из Пиреи сыграли вничью 0:0.

Украинский нападающий «красно-белых» Роман Яремчук провел весь поединок на скамейке запасных своей команды.

«Олимпиакос» в четырех последних матчах в национальном чемпионате добился ничьей, затем проиграл и победил, а теперь вновь сыграл вничью. В таблице греческой Суперлиги пирейцы занимают 3-е место, имея 14 очков. У «Панатинаикоса» 9 пунктов и 8-я позиция. Лидирует ПАОК, у которого 16 очков.

Чемпионат Греции. 7-й тур

Панатинаикос – Олимпиакос – 0:0

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чемпионат Греции по футболу Роман Яремчук Панатинаикос Олимпиакос Пирей
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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