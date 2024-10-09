Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 7-го и 8-го туров УПЛ
Украина. Премьер лига
09 октября 2024, 23:12 | Обновлено 09 октября 2024, 23:13
145
0

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 7-го и 8-го туров УПЛ

Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей

09 октября 2024, 23:12 | Обновлено 09 октября 2024, 23:13
145
0
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 7-го и 8-го туров УПЛ
УАФ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.

Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.

Рассмотрены поединки 7-го и 8-го туров Украинской Премьер-лиги 2024/25.

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 7-го и 8-го туров УПЛ

По теме:
Скоро украинское Классико. Началась продажа билетов на матч Динамо – Шахтер
КРИНЖ ДНЯ. ВИДЕО. Телохранитель Лионеля Месси снялся в странной рекламе
ВИДЕО. Украинская молодежка продолжает подготовку к матчу с Англией U-21
судейство видео чемпионат Украины по футболу Комитет арбитров УАФ Никола Риццоли Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Стало известно, сколько стоит новая форма сборной Украины
Футбол | 09 октября 2024, 16:50 22
ФОТО. Стало известно, сколько стоит новая форма сборной Украины
ФОТО. Стало известно, сколько стоит новая форма сборной Украины

Футболка обойдется в 4000 гривен

Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
Война | 09 октября 2024, 17:29 0
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады

Донаты на армию и деньги для команды

ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!
Футбол | 09.10.2024, 01:39
ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!
ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Футбол | 09.10.2024, 07:25
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
Футбол | 10.10.2024, 00:03
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
08.10.2024, 14:09 33
Футбол
Боб Арум рассказал, с кем будет драться победитель реванша Усик – Фьюри
Боб Арум рассказал, с кем будет драться победитель реванша Усик – Фьюри
08.10.2024, 10:54 1
Бокс
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
08.10.2024, 02:49 2
Бокс
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
08.10.2024, 20:45 1
Футбол
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
08.10.2024, 13:22 101
Футбол
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
08.10.2024, 16:19 8
Футбол
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
08.10.2024, 22:25 1
Бокс
Легенда Ромы Тотти после критики по Довбику собрал своего идеального игрока
Легенда Ромы Тотти после критики по Довбику собрал своего идеального игрока
09.10.2024, 08:54 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем