Украина. Премьер лига09 октября 2024, 23:12 | Обновлено 09 октября 2024, 23:13
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ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 7-го и 8-го туров УПЛ
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей
09 октября 2024, 23:12 | Обновлено 09 октября 2024, 23:13
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Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.
Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.
Рассмотрены поединки 7-го и 8-го туров Украинской Премьер-лиги 2024/25.
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 7-го и 8-го туров УПЛ
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