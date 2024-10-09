10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную

Выступления за национальную сборную для любого профессионального футболиста являются огромной честью и ответственностью. На таком уровне шанс попробовать свои силы предоставляется немногим, и уж совсем избранные могут похвалиться тем, что провели под сотню поединков за сборную.

Впрочем, есть счастливчики, которые сыграли даже гораздо больше «академической» отметки в 100 поединков. И сегодня мы предлагаем поговорить про десятерых футболистов, которые имеют на своем счету наибольшее количество матчей за национальную сборную в мировом футболе…

10. Мухаммад ад-Даайя – 178 матчей за Саудовскую Аравию

goal.com. Мухаммад ад-Даайя

Карьеру в футболе Мухаммад ад-Даайя начинал на старте 90-х годов минувшего века. Интересно, что изначально для себя он выбрал роль голкипера в гандболе, и лишь после доводов со стороны старшего брата подался в футбол. На клубном уровне ад-Даайя выступал исключительно в Саудовской Аравии и только за два коллектива – «Аль-Таи» и «Аль-Хиляль». Становился многократным чемпионом Саудовской Аравии, обладателем Кубка наследного принца этой страны, а также ряда других престижных трофеев.

За сборную Саудовской Аравии Мухаммад выступал с 1993 по 2006 годы. В 1996 году саудиты с ад-Даайя выигрывали Кубок Азии, а также Мухаммад ездил аж на четыре чемпионата мира. На трех из них (в 1994, 1998 и 2002 годах) он являлся безусловным номером один своей сборной, а на ЧМ-2006 находился в заявке, и после того мундиаля в Германии завершил международную карьеру.

На клубном уровне голкипер продолжал играть вплоть до 2010 года. В настоящий момент ему 52.

9. Андрес Гуардадо – 179 матчей за Мексику

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Гуардадо против Лионеля Месси

Мексиканский центральный полузащитник Андрес Гуардадо хорошо известен в Европе по выступлениям, прежде всего, за ПСВ, «Депортиво» и «Бетис». С нидерландским клубом этот футболист по два раза становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка, а вот с «зелено-белыми» в 2022-м выигрывал Кубок Испании. Причем в финале «Бетис» в серии пенальти обыграл «Валенсию», за которую также выступал Андрес в прежние годы, а сам Гуардадо отличился одним из точных ударов в послематчевой «лотерее».

За сборную Мексики Гуардадо выступал с декабря 2005 года. На его счету 179 матчей (хотя данные по этому поводу разнятся, в зависимости от источников), а карьеру на международном уровне хавбек принял решение закончить лишь весной 2023-го. Ключевыми трофеями со сборной для Андреса являются три Золотых кубка КОНКАКАФ, которые мексиканцы добыли в 2011, 2015 и 2019 годах. Кроме того, Гуардадо сыграл на пяти чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018 и 2022).

В настоящий момент 38-летний Гуардадо продолжает активную карьеру, выступая на клубном уровне за мексиканский «Леон».

7-8. Серхио Рамос – 180 матчей за Испанию

Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Один из наиболее выдающихся центральных защитников современности Серхио Рамос имеет за плечами 180 поединков за национальную сборную Испании. Дебютировал в этой команде футболист еще в 2005 году, когда ему было 18. Впоследствии сыграл на четырех чемпионатах мира (2006, 2010, 2014 и 2018), причем в 2010-м помог испанцам стать сильнейшей командой планеты. Также на счету Рамоса два кряду триумфа на чемпионатах Европы в футболке «Красной фурии» – в 2008 и 2012 годах.

На клубном уровне Рамос стал истинной легендой «Реала». С этим клубом центрбек выиграл четыре трофея Лиги чемпионов, пять раз становился чемпионом Испании, а также имеет больше десятка других титулов. В 2021 году Серхио покинул Мадрид ради того, чтобы в течение двух лет поиграть за «Пари Сен-Жермен», а сезон-2023/24 провел в родной «Севилье».

Ныне 38-летний Серхио Рамос имеет статус свободного агента. Он не объявлял о завершении карьеры и, судя по последней информации, активно подыскивает для себя варианты, чтобы еще поиграть на топ-уровне.

7-8. Лука Модрич – 180 матчей за Хорватию

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Такое же количество матчей – 180 – на международном уровне, но за сборную Хорватии, имеет на своем счету многолетний партнер Серхио Рамоса по «Реалу» Лука Модрич. Этот полузащитник сделал себе имя в «Тоттенхэме», откуда в августе 2012-го за 35 миллионов евро перебрался в «Реал» и с тех пор является бессменным игроком «бланкос». С мадридцами Модрич выиграл уже просто до неприличия много различных титулов и трофеев, в том числе шесть раз становился победителем Лиги чемпионов и четырежды – испанской Ла Лиги.

За сборную Хорватии Модрич играет с марта 2006 года и по настоящий момент. Причем в течение последних семи лет Лука является бессменным капитаном своей национальной команды, с которой в общей сложности сыграл на четырех чемпионатах мира (2006, 2014, 2018 и 2022). В 2018-м хорваты стали серебряными призерами мирового первенства, а в 2022-м оказались с бронзой в руках. Стоит также отмечать, что в 2018-м Лука Модрич становился обладателем престижной индивидуальной награды Золотой мяч.

На сегодня Модричу уже 39 лет, и он продолжает играть как на клубном уровне за «Реал», так и на международном уровне за сборную Хорватии.

6. Ахмед Кано – 182 матча за Оман

Getty Images/Global Images Ukraine. Ахмед Кано

Центрального полузащитника Ахмеда Кано не так хорошо знают в Европе, а вот в азиатском футболе он являлся весьма заметной фигурой как минимум с конца «нулевых» и до недавнего времени.

Наиболее выдающееся достижение Кано – это 182 матча, проведенных в составе национальной сборной Омана. Эта команда никогда не достигала значительных спортивных результатов, однако Ахмед выступал за нее с 2003 года, дебютировав в 18 лет 7 месяцев и 2 дня. С Оманом Кано трижды принял участие в Кубке Азии – в 2007, 2015 и 2019 годах. На последнем из перечисленных турниров оманцы даже сумели выйти в плей-офф – в 1/8 финала, на чем их путь, собственно, и прекратился.

На клубном уровне Кано играл за команды из Саудовской Аравии, Омана, Кувейта, ОАЭ и Катара. Карьеру завершил в начале 2023 года. Сейчас ему 39 и он является тренером резервного состава катарского клуба «Аль-Шамаль».

5. Ахмед Хасан – 184 матча за Египет

Getty Images/Global Images Ukraine. Ахмед Хасан

Ахмед Хасан, действовавший на позиции центрального атакующего полузащитника, является истинной легендой египетского футбола, хотя некоторые молодые почитатели игры № 1 и могут резонно возразить, отдав эти лавры Мохамеду Салаху. Впрочем, форвард «Ливерпуля» вряд ли достигнет такой же отметки по количеству матчей за «фараонов», как Хасан.

В национальной команде Ахмед Хасан дебютировал в конце 1995 года, когда ему было 20 лет 7 месяцев и 27 дней. В итоге в составе «фараонов» он четырежды становился победителем Кубка африканских наций (в 1998, 2006, 2008 и 2010 годах), однако так ни разу и не сыграл на чемпионатах мира, куда египтянам с 1994 по 2014 годы квалифицироваться не удавалось…

В конце 2013 года Хасан, которому на тот момент было уже 38, принял решение завершить карьеру футболиста. Вскоре он стал функционером в сборной Египта, затем недолго поработал тренером в египетском клубе «Петроджет», а также был спортивным директором и исполняющим обязанности наставника «Пирамидс». С 2020 года Ахмед Хасан – член правления египетского клуба ЗЕД, который базируется в Гизе.

4. Лионель Месси – 187 матчей за Аргентину

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионель Месси еще не завершил активные выступления в футболе, однако его уже довольно давно и заслуженно называют одним из лучших игроков за всю историю игры. Знаменитым Месси удалось стать в «Барселоне», где он прошел непростой путь от вундеркинда до истинного гения, стал 10-кратным чемпионом Испании, 4-кратным победителем Лиги чемпионов, а также выиграл еще множество других трофеев.

За сборную Аргентины Месси выступает с августа 2005 года. На международном уровне он дебютировал в 18 лет 1 месяц и 24 дня. Лионель сыграл на пяти чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018 и 2022), причем на турнире в Катаре помог аргентинцам добыть долгожданный титул лучшей команды планеты, а сам наколотил в ворота соперников 7 мячей в 7 матчах, в том числе оформив дубль в финале в ворота Франции. Помимо триумфа на ЧМ-2022 Месси с «бело-голубыми» выиграл два последних к текущему моменту розыгрыша Кубка Америки – в 2021 и 2024 годах.

В настоящий момент Месси 37 лет. На клубном уровне он продолжает играть в США за «Интер Майами», а на международном – все еще не отказывается помогать Аргентине, чем дает надежду болельщикам увидеть его в деле и на ЧМ-2026, который пройдет на полях США, Мексики и Канады.

3. Со Джин Энн – 195 матчей за Малайзию

Во главе рейтинга, как это можно было себе представить изначально, все весьма запутанно и не столь однозначно из-за путаницы в том, какие поединки кто и как подсчитывает. Впрочем, если опираться на официально признанные ФИФА матчи, то третью строчку удерживает малазиец Со Джин Энн, который имеет на своем счету 195 матчей. Хотя Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признает Со Джин Энна игроком с наибольшим количеством матчей, проведенных в мужском футболе на уровне сборных – 219.

Со Джин Энн выступал за сборную Малайзии с 1969 по 1984 годы. По подсчетам Футбольной ассоциации Малайзии, их центральный защитник провел на международном уровне и вовсе 250 поединков, что впоследствии было признано функционерами Азиатской футбольной конфедерации, но вот ФИФА приняла в расчет только 195 игр.

Как бы там ни было, не исключено, что в обозримом будущем цифры по количеству сыгранных матчей Со Джин Энном могут измениться, и это позволит ему подняться вверх в рейтинге. Все будет зависеть от того, насколько азиатские функционеры окажутся способными успешно доказать остальному футбольному сообществу, что включенные ими в подсчет матчи Со Джин Энна действительно определялись как международные.

В настоящий момент Со Джин Энну 74 года и он завязал с футболом, окончательно уйдя на пенсию (ранее пробовал себя в качестве тренера и функционера).

2. Бадер аль-Мутава – 196 матчей за Кувейт

Tranffermarkt.de. Бадер аль-Мутава

39-летний центрфорвард Бадер аль-Мутава является главной и безусловной легендой кувейтского футбола, а в 2010-м IFFHS признавала его лучшим бомбардиром года в мире. Практически всю свою карьеру на клубном уровне Бадер проводит за один клуб – кувейтскую «Аль-Кадисию». Здесь он выступает с 2002 года с небольшим перерывом (январь – июнь 2011 года) на аренду в саудовском «Аль-Насре». С «Аль-Кадисией» аль-Мутава восемь раз становился чемпионом Кувейта, но ключевое его достижение в карьере – это победа с «королями» в 2014 году в Кубке АФК (Лиге чемпионов АФК 2) – втором по значимости клубном турнире азиатского футбола.

За сборную Кувейта аль-Мутава играл с сентября 2003 года по июнь 2022 года. На чемпионатах мира не играл, так как кувейтцы туда квалифицировались всего однажды в истории и было это уже достаточно давно – в 1982-м. Зато сыграл в финальных частях трех Кубков Азии – в 2004, 2011 и 2015 годах. Что правда, и там сборная Кувейта выступала, скорее, в статусе статистов, ведь добыла лишь 1 победу в 9 матчах на всех трех турнирах.

В настоящий момент 39-летний аль-Мутава продолжает играть на клубном уровне за родную для него «Аль-Кадисию», являясь капитаном команды.

1. Криштиану Роналду – 212 матчей за Португалию

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Безусловным и, как кажется пока, безоговорочным лидером рейтинга является Криштиану Роналду, на счету которого 212 матчей за сборную Португалии. Этот форвард, как и Лионель Месси, успел заслужить статус живой легенды в футболе, все еще продолжая активные выступления.

В сборной Португалии Криштиану Роналду дебютировал в августе 2003 года, когда ему было 18 лет 6 месяцев и 15 дней. Вскоре футболисту посчастливилось стать одним из лидеров команды, а со временем – и ее главной звездой. Всего с португальцами Криштиану сыграл на пяти чемпионатах мира (в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах), и имеет амбиции поучаствовать в шестом, который пройдет в 2026-м на полях США, Мексики и Канады. Роналду также является лучшим бомбардиром в истории финальных частей чемпионатов Европы, имея на счету 14 забитых мячей, а в 2016-м он становился чемпионом континента, когда Португалия сенсационно в финале обыграла французов (1:0).

На клубном уровне Роналду является легендой «Реала». Также он сыграл значимую роль в успехах таких европейских грандов как «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». В настоящий момент 39-летний Криштиану выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср», и если верить словам его жены Джорджины Родригес, вполне может оставаться в профессиональном футболе и играть вплоть до 50 лет, продолжая штамповать рекорд за рекордом. Как минимум в этом случае Роналду точно удастся превзойти достижение Со Джин Энна, если тому когда-то специалисты ФИФА засчитают в актив все 250 международных матчей, о которых говорилось выше.