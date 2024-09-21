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Саудовская Аравия
21 сентября 2024, 09:47 | Обновлено 21 сентября 2024, 09:51
417
0

Шок от Джорджины. Жена Роналду сказала, когда Криштиану закончит играть

Девушка считает, что португалец будет выступать еще достаточно долго

21 сентября 2024, 09:47 | Обновлено 21 сентября 2024, 09:51
417
0
Шок от Джорджины. Жена Роналду сказала, когда Криштиану закончит играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Жена португальской звезды «Аль-Насра» Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала, что была рада перебраться вместе с супругом в Саудовскую Аравию из Манчестера, а также подчеркнула, что Роналду может закончить карьеру в 50 лет.

«Когда Криш сказал мне, что он будет играть за «Аль-Наср», я почувствовала большое облегчение, потому что мне очень хотелось покинуть Манчестер. Я знала, что нас ждут великие дела, и мы все были очень мотивированы. Я была очень рада обосноваться в Саудовской Аравии. Даже сегодня я вижу, как футбол мотивирует его так же, как и в тот день, когда мы только познакомились. Он всегда отдает все свои силы. Когда меня просят назвать дату завершения карьеры Криштиану, я говорю, что он может уйти в отставку в 50 лет», – сказала супруга португальца в сериале о своей жизни «Я, Джорджина», который вышел на платформе Netflix.

Ранее 39-летний Криштиану Роналду давал понять, что хочет забить за карьеру не менее 1000 мячей. Накануне португалец отличился 902-м голом за все время профессиональных выступлений.

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Криштиану Роналду Джорджина Родригес Аль-Наср Эр-Рияд завершение карьеры
Алексей Сливченко Источник: 90min
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