ВИДЕО. Джеррард в шоке. 902-й Роналду, Пиоли удачно дебютировал в Аль-Насре
Аль-Наср одолел Аль-Иттифак со счетом 3:0, Криштиану продолжает забивать
20 сентября состоялся матч 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Иттифак и Аль-Наср.
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Поединок прошел на местном стадионе в Даммаме. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Первым в этом матче на 33-й минуте забил Криштиану Роналду, который реализовал пенальти. Для КриРо это 902-й гол в карьере и 7-й в сезоне во всех турнирах.
❗️ ВИДЕО. Как Роналду забил 902-й гол в карьере
В этом поединке на посту Аль-Насра дебютировал Стефано Пиоли, который заменил Луиша Каштру. Коучем Аль-Иттифака является Стивен Джеррард.
Аль-Наср после 4 туров занимает 4-е место с 8 очками. У Аль-Иттифака третья позиция и 9 пунктов.
Чемпионат Саудовской Аравии. 4-й тур, 20 сентября
Аль-Иттифак – Аль-Наср – 0:3
Голы: Роналду, 33 (пен.), Аль-Наид, 56, Талиска, 71
Другие результаты дня:
- Аль-Халидж – Аль-Фейха – 0:0
- Аль-Ахли – Дамак – 4:2
События матча
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Вердикт по матчу минувшего сезона
Поединок состоится 20 сентября в 21:45 по Киеву