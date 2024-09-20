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  4. ВИДЕО. Джеррард в шоке. 902-й Роналду, Пиоли удачно дебютировал в Аль-Насре
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттифак
20.09.2024 21:00 – FT 0 : 3
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
20 сентября 2024, 22:59 | Обновлено 20 сентября 2024, 23:06
388
0

ВИДЕО. Джеррард в шоке. 902-й Роналду, Пиоли удачно дебютировал в Аль-Насре

Аль-Наср одолел Аль-Иттифак со счетом 3:0, Криштиану продолжает забивать

20 сентября 2024, 22:59 | Обновлено 20 сентября 2024, 23:06
388
0
ВИДЕО. Джеррард в шоке. 902-й Роналду, Пиоли удачно дебютировал в Аль-Насре
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

20 сентября состоялся матч 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Иттифак и Аль-Наср.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на местном стадионе в Даммаме. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Первым в этом матче на 33-й минуте забил Криштиану Роналду, который реализовал пенальти. Для КриРо это 902-й гол в карьере и 7-й в сезоне во всех турнирах.

❗️ ВИДЕО. Как Роналду забил 902-й гол в карьере

В этом поединке на посту Аль-Насра дебютировал Стефано Пиоли, который заменил Луиша Каштру. Коучем Аль-Иттифака является Стивен Джеррард.

Аль-Наср после 4 туров занимает 4-е место с 8 очками. У Аль-Иттифака третья позиция и 9 пунктов.

Чемпионат Саудовской Аравии. 4-й тур, 20 сентября

Аль-Иттифак – Аль-Наср – 0:3

Голы: Роналду, 33 (пен.), Аль-Наид, 56, Талиска, 71

Другие результаты дня:

  • Аль-Халидж – Аль-Фейха – 0:0
  • Аль-Ахли – Дамак – 4:2

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Талиска (Аль-Наср Эр-Рияд).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Салем Аль-Наджди (Аль-Наср Эр-Рияд).
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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