ВИДЕО. Джеррард в шоке. 902-й Роналду, Пиоли удачно дебютировал в Аль-Насре

20 сентября состоялся матч 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Иттифак и Аль-Наср.

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Поединок прошел на местном стадионе в Даммаме. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Первым в этом матче на 33-й минуте забил Криштиану Роналду, который реализовал пенальти. Для КриРо это 902-й гол в карьере и 7-й в сезоне во всех турнирах.

❗️ ВИДЕО. Как Роналду забил 902-й гол в карьере

В этом поединке на посту Аль-Насра дебютировал Стефано Пиоли, который заменил Луиша Каштру. Коучем Аль-Иттифака является Стивен Джеррард.

Аль-Наср после 4 туров занимает 4-е место с 8 очками. У Аль-Иттифака третья позиция и 9 пунктов.

Чемпионат Саудовской Аравии. 4-й тур, 20 сентября

Аль-Иттифак – Аль-Наср – 0:3

Голы: Роналду, 33 (пен.), Аль-Наид, 56, Талиска, 71

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