У легендарного защитника Реала появился вариант в Серии А

Испанский защитник Серхио Рамос, который имеет статус свободного агента, близок к договоренности с туринским «Ювентусом» о подписании контракта.

Сообщается, что «старая синьора» ищет временную замену бразильцу Глейсону Бремеру, который выбыл из строя из-за травмы крестообразной связки. В «Ювентусе» считают, что 38-летний бывший капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос, несмотря на возраст, способен усилить команду Тьяго Мотты в нынешней ситуации.

Рамос, как известно, летом 2023 года стал игроком испанской «Севильи», провел за нее в предыдущем сезоне 37 матчей во всех турнирах, забил 7 голов, сделал 1 ассист. Летом этого года у Серхио завершился контракт с нервионцами.

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос пытался подписать контракт с египетской командой.