ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!

Некоторые фанаты обеспокоены тем как Криштиану Роналду обходится со своим сыном.

В сети появилось видео, на котором нападающий «Аль-Насра» завтракает со своим 14-летним сыном, который отметил, что проснулся рано и плохо спал, и поэтому чувствует себя плохо.

Но легендарный португалец все равно заставил Джуниора пойти в зал и потренироваться не менее 2 часов.

Болельщики не сдерживали себя и шутя писали:

«Кто-то вызывайте социальные службы!» - пошутил один.

«Я передумал. Я больше не хочу, чтобы меня усыновил Криштиану!», - добавил другой.

Тем не менее, в каждой шутке есть доля правды.

Криштиану Роналду воспитывает сына достаточно строго, но он всегда старается преподать Джуниору правильные уроки – «никаких оправданий, тренировка – по расписанию». Похоже, что Роналду делает из своего сына будущего футбольного монстра, посмотрите:

Cristiano Jr: No he dormido apenas, he madrugado y estoy muy cansado 😪



Cristiano: OK vamos a hacer 1 hora de musculación y 1 hora de cardio 👍🏻 pic.twitter.com/JOtT8jmupK