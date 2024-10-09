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09 октября 2024, 01:39 |
331
0

ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!

Футбольные фаны шокированы методами воспитания Криштиану Роналду-младшего

09 октября 2024, 01:39 |
331
0
ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!
Instagram. Криштиану Роналду с сыном

Некоторые фанаты обеспокоены тем как Криштиану Роналду обходится со своим сыном.

В сети появилось видео, на котором нападающий «Аль-Насра» завтракает со своим 14-летним сыном, который отметил, что проснулся рано и плохо спал, и поэтому чувствует себя плохо.

Но легендарный португалец все равно заставил Джуниора пойти в зал и потренироваться не менее 2 часов.

Болельщики не сдерживали себя и шутя писали:

«Кто-то вызывайте социальные службы!» - пошутил один.

«Я передумал. Я больше не хочу, чтобы меня усыновил Криштиану!», - добавил другой.

Тем не менее, в каждой шутке есть доля правды.

Криштиану Роналду воспитывает сына достаточно строго, но он всегда старается преподать Джуниору правильные уроки – «никаких оправданий, тренировка – по расписанию». Похоже, что Роналду делает из своего сына будущего футбольного монстра, посмотрите:

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду-младший Джорджина Родригес видео lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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