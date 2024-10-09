ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!
Футбольные фаны шокированы методами воспитания Криштиану Роналду-младшего
Некоторые фанаты обеспокоены тем как Криштиану Роналду обходится со своим сыном.
В сети появилось видео, на котором нападающий «Аль-Насра» завтракает со своим 14-летним сыном, который отметил, что проснулся рано и плохо спал, и поэтому чувствует себя плохо.
Но легендарный португалец все равно заставил Джуниора пойти в зал и потренироваться не менее 2 часов.
Болельщики не сдерживали себя и шутя писали:
«Кто-то вызывайте социальные службы!» - пошутил один.
«Я передумал. Я больше не хочу, чтобы меня усыновил Криштиану!», - добавил другой.
Тем не менее, в каждой шутке есть доля правды.
Криштиану Роналду воспитывает сына достаточно строго, но он всегда старается преподать Джуниору правильные уроки – «никаких оправданий, тренировка – по расписанию». Похоже, что Роналду делает из своего сына будущего футбольного монстра, посмотрите:
Cristiano Jr: No he dormido apenas, he madrugado y estoy muy cansado 😪— gam (@mbapadre) October 8, 2024
Cristiano: OK vamos a hacer 1 hora de musculación y 1 hora de cardio 👍🏻 pic.twitter.com/JOtT8jmupK
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