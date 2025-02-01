«Молодежь провалилась». Эксфорвард сборной Украины – о выступлениях Шахтера

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о выступлении футболистов Шахтера и Динамо в еврокубках, рассказал вернется ли интрига весной в борьбе за звание чемпиона УПЛ:

– Конечно, очень разочарован выступлением наших грандов на международной арене. Хуже всего, что на длительной турнирной дистанции они умудрились набрать «свои» очки, хотя никак нельзя сказать, что все соперники у них были непроходимы. Поэтому виноваты, в первую очередь, сами.

– Вы уже определились с тем, почему так произошло?

– У Шахтера был более сбалансированный состав, чем у киевлян, среди игроков – большинство с серьезным международным опытом, но меня удивило, что все неудачи тренерский штаб списывал на логистические проблемы и невезение. И это уже не в первый раз. На мой взгляд, одна из причин поражений дончан – неэффективная работа наставника Марино Пушича. Это почему-то не замечает клубное руководство. Также приходится констатировать, что слабо сыграли в Лиге чемпионов лидеры Шахтера.

Что касается провала динамовцев, а иначе их выступление в Лиге Европы и не назовешь, то явно не оправдала надежд молодежь, на которую очень рассчитывали. Тем не менее, по разным причинам киевляне часто выступали не в оптимальном составе.

– Но, несмотря на проблемы, клубные боссы в разгар сезона решили продавать своих лидеров. Почему?

– По-моему, произошли изменения в стратегии горняков и динамовцев. На первый план вышла финансовая составляющая, главное сейчас удержаться на плаву. Возможно, в клубах считают, что их воспитанникам будет проще прогрессировать за границей, что позволит еще заработать при последующей перепродаже. Таковы реалии.

– На сегодняшний момент игра Шахтера или Динамо произвела на вас более целостное впечатление?

– Горняки выглядели лучше, все же у них более качественные исполнители.

– Тогда как вы оцениваете шансы Шахтера вернуть интригу в борьбе за золото чемпионата УПЛ?

– Как достаточно высокие, тем более, что лидер – Динамо почему-то пренебрегает усилением состава, хотя несколько позиций у киевлян – уязвимы. Все будет зависеть от того, хватит ли стабильности преследователям. Я склоняюсь к тому, что динамовцам будет очень тяжело, но солидный очковый запас после осенней части чемпионата должен помочь им удержать преимущество и снова взойти на верхнюю ступеньку пьедестала почета.

Ранее сообщалось, что Шахтер заинтересован в подписании 19-летнего защитника сборной Боливии.