ФОТО. Пике вернется к детям. Шакира покинет их на время
Пике и Шакира обо всем договорились
Экс-футболист «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике переедет на время пожить в Майами.
Всё дело в том, что Шакира и Пике пришли к согласию относительно совместного воспитания детей.
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Колумбийская певица отправится в очередной тур, и поэтому ей необходимо, чтобы отец присмотрел за детьми: сыновьями Сашой и Миланом.
Нынешняя девушка Пике Клара Чиа останется в Барселоне.
Напомним, что Пике и Шакира официально развелись летом 2024-го года.
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