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01 февраля 2025, 00:22 |
508
1

ФОТО. Пике вернется к детям. Шакира покинет их на время

Пике и Шакира обо всем договорились

01 февраля 2025, 00:22 |
508
1
ФОТО. Пике вернется к детям. Шакира покинет их на время
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике и Шакира

Экс-футболист «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике переедет на время пожить в Майами.

Всё дело в том, что Шакира и Пике пришли к согласию относительно совместного воспитания детей.

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Колумбийская певица отправится в очередной тур, и поэтому ей необходимо, чтобы отец присмотрел за детьми: сыновьями Сашой и Миланом.

Нынешняя девушка Пике Клара Чиа останется в Барселоне.

Напомним, что Пике и Шакира официально развелись летом 2024-го года.

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фото lifestyle Жерар Пике Шакира Барселона
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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