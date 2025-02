ОФИЦИАЛЬНО. Партнер Довбика присоединился к действующему чемпиону Германии

Действующий чемпион Бундеслиги леверкузенский «Байер» арендовал защитника римской «Ромы» Марио Эрмосо.

По информации немецкого клуба, футболист будет выступать за «фармацевтов» до конца текущего сезона. Будет играть в новой команде испанец под 5-м номером.

«Я действительно с нетерпением жду достижения больших целей с «Байером». Условия для успешного сезона у нас есть», – ответил Марио.

В начале сезона-2024/25 Эрмосо на правах свободного агента присоединился к «Роме», однако закрепиться в основном составе защитнику не удалось. В общей сложности Марио отыграл 13 матчей, в которых отличился одним забитым мячом.

После 19-го тура Бундеслиги «Байер» находится на второй позиции, имея в активе 42 балла.

Welcome to #Bayer04 , Mario Hermoso! 👋🇪🇸 pic.twitter.com/YskcIfY0Or

