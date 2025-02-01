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Германия
01 февраля 2025, 13:59 | Обновлено 01 февраля 2025, 14:07
513
0

ОФИЦИАЛЬНО. Партнер Довбика присоединился к действующему чемпиону Германии

«Байер» до конца сезона арендовал Марио Эрмосо

01 февраля 2025, 13:59 | Обновлено 01 февраля 2025, 14:07
513
0
ОФИЦИАЛЬНО. Партнер Довбика присоединился к действующему чемпиону Германии
ФК Байер

Действующий чемпион Бундеслиги леверкузенский «Байер» арендовал защитника римской «Ромы» Марио Эрмосо.

По информации немецкого клуба, футболист будет выступать за «фармацевтов» до конца текущего сезона. Будет играть в новой команде испанец под 5-м номером.

«Я действительно с нетерпением жду достижения больших целей с «Байером». Условия для успешного сезона у нас есть», – ответил Марио.

В начале сезона-2024/25 Эрмосо на правах свободного агента присоединился к «Роме», однако закрепиться в основном составе защитнику не удалось. В общей сложности Марио отыграл 13 матчей, в которых отличился одним забитым мячом.

После 19-го тура Бундеслиги «Байер» находится на второй позиции, имея в активе 42 балла.

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Андрій Вітренко Источник: ФК Байер
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