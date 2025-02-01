Источник: Трабзонспор сделал официальное предложение о трансфере украинца

Футболист житомирского «Полесья» Александр Назаренко может перейти в турецкий чемпионат – в услугах левого вингера заинтересован «Трабзонспор».

Несмотря на подписание Даниила Сикана, руководство турецкого клуба продолжает вести переговоры о трансфере другого украинца и даже сделало официальное предложение. Об этом сообщает ТаТоТаке:

«У Трабзонспора – критическая ситуация с вингерами. Слева безальтернативно играет нигериец Энтони Нвакаэме, в марте ему исполнится 36! Справа – босниец Эдин Виска, в феврале ему станет 35. Его единственному дублеру Сихану Чанаку – 20.

Таким образом, турецкий клуб пытается поймать обоих зайцев, создав в идеале украинское атакующее трио: Назаренко – Сикан – Зубков. «Полесье» получило официальное предложение. При этом турки хотели бы уложиться в 10 миллионов евро за обоих вингеров».

Ранее украинский тренер прокомментировал трансфер Даниила Сикана в «Трабзонспор».