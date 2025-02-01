Украинский тренер: «Удивило. Сикан забивал, а у Шахтера мало форвардов»

Юрий Романов, который является первым тренером бывшего игрока донецкого «Шахтера» Даниила Сикана, поделился мнением о трансфере футболиста в турецкий чемпионат:

– Юрий Владимирович, как вы отреагировали на переход своего воспитанника из «Шахтера» в «Трабзонспор»? Этот трансфер стал для вас неожиданностью?

– Я был удивлен, конечно, так внезапно все произошло... Чемпионат Турции – довольно неплохого уровня. «Трабзонспор» – это тоже клуб с именем. Думаю, что Дани нужно было что-то менять в своей карьере.

– По вашему мнению, Даниил полностью реализовался в «Шахтере»?

– Я бы не сказал, что он полностью реализовался в «Шахтере». Однако, ему нужно было что-то менять на этом этапе. Если он принял решение сменить клуб, то наверняка сам это понимал.

– А как вам кажется, почему «Шахтер» так легко отпустил Сикана, имея проблемы с центрфорвардами?

– Честно говоря, меня решение «Шахтера» удивило. Сикан уже закрепился в первой команде, забивал в чемпионате, Лиге чемпионов... Сейчас у «Шахтера» не так много нападающих осталось, поэтому такое решение клуба и удивляет, – считает Романов.