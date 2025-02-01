Карпаты проводят спарринг с Железничаром. Стартовые составы

«Карпаты» играют очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником представителя УПЛ стал клуб «Железничар» из Боснии и Герцеговины.

В своем чемпионате «Железничар» занимает четвертое место. В 17 матчах команда набрала 35 очков (11 побед, 2 ничьи и четыре поражения).

Поединок пропустят несколько футболистов «Карпат»: Владимир Адамюк, Игор Невес и Александр Кемкин. Пропустили последние тренировки Олег Очеретько и Илья Квасница.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» проиграли лидеру Первой лиги Польши.