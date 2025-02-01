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Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 14:19 | Обновлено 01 февраля 2025, 14:23
273
0

Карпаты проводят спарринг с Железничаром. Стартовые составы

«Карпаты» играют второй матч за два дня

01 февраля 2025, 14:19 | Обновлено 01 февраля 2025, 14:23
273
0
Карпаты проводят спарринг с Железничаром. Стартовые составы
ФК Карпаты

«Карпаты» играют очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником представителя УПЛ стал клуб «Железничар» из Боснии и Герцеговины.

В своем чемпионате «Железничар» занимает четвертое место. В 17 матчах команда набрала 35 очков (11 побед, 2 ничьи и четыре поражения).

Поединок пропустят несколько футболистов «Карпат»: Владимир Адамюк, Игор Невес и Александр Кемкин. Пропустили последние тренировки Олег Очеретько и Илья Квасница.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» проиграли лидеру Первой лиги Польши.

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Карпаты Львов Железничар Сараево контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Владимир Адамюк Игор Невес Александр Кемкин Олег Очеретько Илья Квасница
Сергій Турчак Источник: Instagram
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