Украина. Премьер лига01 февраля 2025, 14:19 | Обновлено 01 февраля 2025, 14:23
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Карпаты проводят спарринг с Железничаром. Стартовые составы
«Карпаты» играют второй матч за два дня
01 февраля 2025, 14:19 | Обновлено 01 февраля 2025, 14:23
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«Карпаты» играют очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником представителя УПЛ стал клуб «Железничар» из Боснии и Герцеговины.
В своем чемпионате «Железничар» занимает четвертое место. В 17 матчах команда набрала 35 очков (11 побед, 2 ничьи и четыре поражения).
Поединок пропустят несколько футболистов «Карпат»: Владимир Адамюк, Игор Невес и Александр Кемкин. Пропустили последние тренировки Олег Очеретько и Илья Квасница.
Ранее сообщалось, что «Карпаты» проиграли лидеру Первой лиги Польши.
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