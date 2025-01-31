Подвела реализация. Карпаты проиграли лидеру Первой лиги Польши

«Карпыты» провели очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником львовского клуба стала польская «Термалика».

«Термалика» выступает в Первой польской лиге – втором по силе дивизионе Польши. Команда лидирует в турнирной таблице, набрав 45 очков в 19-ти матчах (14 побед, 3 ничьи и 2 поражения). В составе «Термалики» выступают трое украинцев: Андрей Домбровский, Тарас Завийский и Артем Путивцев.

«Карпаты» пропустили в начале матча. Уже на 4-й минуте встречи Запольник вывел «Термалику» вперед. «Карпаты» отыгрались на 29-й минуте. Олег Федор забил после передачи Дениса Мирошниченко. Во втором тайме Запольник своим точным ударом принес победу польскому клубу.

Товарищеский матч. 31 января. Белек, Турция

«Карпати» (Львов, Украина) – «Термалика» (Нечеца, Польша) - 1:2

Голы: Федор (29) – Запольник (4, 59).